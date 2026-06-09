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Belen indagata a Milano: omissione di soccorso

Accusata di aver provocato due incidenti e di essere scappata. L'indagine della Procura

di Maria Graziosi - 9 Giugno 2026

Accusata di aver provocato due incidenti stradali e di essere scappata: indagata a Milano Belen Rodriguez. I guai non finiscono mai per la soubrette di origini argentine. L’inchiesta è stata partita sulla scorta di quanto sarebbe avvenuto nel maggio scorso. Quando, stando alle ricostruzioni che hanno portato all’indagine nei suoi confronti, la showgirl avrebbe causato due incidenti e non si sarebbe fermata a verificare le conseguenze né a prestare soccorso. Fatti, questi, che precedettero il malore che la fece finire in ospedale.

Belen indagata: omissione di soccorso

La formalizzazione delle accuse vede Belen Rodriguez indagata con l’accusa di omissione di soccorso. Gli episodi il 23 maggio scorso. Quando colpì, prima, lo specchietto di un’auto in sosta. E poi causò un altro incidente che coinvolse diverse autovetture e uno scooter. Causando alcuni feriti, per loro fortuna con conseguenze lievi. Rodriguez, a bordo del suo Suv, non si sarebbe fermata. E, anzi, avrebbe tirato dritto. Per lei era già scattato il ritiro della patente. Ora l’indagine dopo la denuncia presentata dalla polizia locale di Milano.

Un brutto momento

Che sta succedendo alla showgirl? Di sicuro non è un momento di grande forma quello che Belen, oggi indagata a Milano, sta vivendo. Nelle scorse settimane un altro mistero. Rimase chiusa in casa per tre ore e fu necessario l’intervento del 118 e dei vigili del fuoco. A far scattare la corsa, la denuncia di un vicino che aveva sentito una voce urlare aiuto.