Attualità

Caos treni alta velocità: cavi tranciati e sospetti sabotaggi tra Roma, Napoli e Firenze

Cancellazioni e ritardi fino a 140 minuti, si indaga su tre episodi

di Giorgio Brescia - 14 Febbraio 2026

Alcuni dei cavi danneggiati oggi con atto doloso sulle linee di Alta Velocità, con conseguenti forti ritardi nella circolazione ferroviaria

Da questa mattina, il caos: la circolazione dei treni sulle linee Alta Velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze è rallentata a causa di due atti dolosi, due sospetti sabotaggi. Un terzo episodio è in corso di accertamento.

Cavi bruciati tra Salone e Labico

Sulla linea Av Roma-Napoli, la sala operativa di Rete Ferroviaria Italiana ha segnalato un’anomalia tra Salone e Labico. I tecnici intervenuti hanno riscontrato danni ai cunicoli contenenti i cavi che gestiscono la circolazione dei treni, con bruciature evidenti agli impianti.

Sulla linea Av Roma-Firenze, un secondo atto doloso è stato rilevato tra Tiburtina e Settebagni, con conseguenti ritardi e deviazioni. È in fase di verifica un terzo episodio tra Capena e Gallese, sempre sulla tratta Roma-Firenze. Il caos dei treni dell’alta velocità, per le conseguenze di questi sospetti sabotaggi.

Ritardi fino a 140 minuti e treni dell’alta velocità cancellati

A seguito dei danneggiamenti, i ritardi hanno raggiunto fino a 120 minuti sulle linee interessate. Alcuni convogli risultano cancellati o limitati nel percorso, come avvenuto giorni fa.

Alla Stazione Centrale di Milano si registrano almeno tre treni con ritardi fino a 140 minuti, due con circa 80 minuti di attesa e una cancellazione.

Informativa in Procura e indagini in corso

Nelle prossime ore verrà inviata un’informativa alla Procura di Roma sui danneggiamenti alla rete ferroviaria. Sono in corso i rilievi dell’autorità giudiziaria. Solo al termine sarà possibile completare gli interventi tecnici di ripristino dell’infrastruttura.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer e gli investigatori della Digos della questura di Roma. Per chi indaga, la matrice dolosa appare evidente, con possibili richiami agli atti di sabotaggio avvenuti la settimana scorsa sulla linea ferroviaria di Bologna.

Ripristino in corso sulle tratte Av

Sulla linea Av Roma-Firenze è iniziato l’intervento dei tecnici di Rfi tra Tiburtina e Settebagni dopo il completamento dei rilievi giudiziari. Persistono ritardi, deviazioni e cancellazioni.

Sulla linea Av Roma-Napoli, invece, è già stato completato un primo ripristino dell’infrastruttura, anche se la circolazione resta rallentata.