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Cina, nuovo record per la diffusione dei veicoli a nuova energia

di Italpress - 11 Agosto 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il tasso di penetrazione dei veicoli a nuova energia (NEV) in Cina, un importante indicatore della loro diffusione, ha raggiunto a luglio un nuovo massimo pari al 65,1% del totale delle vendite al dettaglio di autovetture, secondo un’indagine di settore pubblicata oggi.

Il dato rappresenta un aumento di 11,6 punti percentuali su base annua e una crescita di 2,1 punti percentuali su base mensile, secondo i dati diffusi dalla China Passenger Car Association.

A luglio, tale tasso tra i marchi nazionali aveva raggiunto l’83,8%, mentre per i veicoli di lusso si è attestato al 30,9%, secondo i dati.

Il tasso di penetrazione dei NEV indica la quota delle vendite di veicoli a nuova energia sul totale delle vendite di veicoli in un determinato periodo.

Le vendite al dettaglio di autovetture a nuova energia si sono attestate a 951.000 unità a luglio, in calo del 3,9% su base annua, portando le vendite al dettaglio complessive nei primi sette mesi a 5,67 milioni di unità.

La produzione di veicoli passeggeri a nuova energia ha raggiunto 1,45 milioni di unità a luglio, in aumento del 25,6% su base annua, mentre la produzione complessiva nel periodo gennaio-luglio ha raggiunto 8,21 milioni di unità, in crescita del 7,9% su base annua, secondo i dati.(ITALPRESS).-Foto Xinhua-