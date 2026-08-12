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Salgono i prestiti a famiglie e imprese
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Italpress
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12 Agosto 2026
Salgono i prestiti a famiglie e imprese
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