Torino

Terremoto in Colombia, paura tra i 1000 colombiani di Torino

di Redazione - 11 Agosto 2026

Forte preoccupazione tra i quasi mille colombiani residenti a Torino per i loro parenti e amici colpiti ieri dal terremoto di magnitudo 7.4 che ha investito la Colombia con epicentro nei pressi di San Josè del Palmar nel dipartimento del Chocò, nel nord-ovest del Paese. Si contano finora oltre 200 morti e quasi 3000 dispersi ma molta gente è ancora sotto le macerie. La situazione è monitorata dalla Farnesina, in raccordo con la rappresentanza diplomatica in Colombia. La Conferenza episcopale colombiana e le Caritas mobilitano i banchi alimentari con aiuti da distribuire ai sopravvissuti nelle diocesi colpite. Gli Stati Uniti, la Banca Mondiale e le nazioni vicine alla Colombia annunciano aiuti economici e umanitari. Anche la Croce Rossa Italiana è al fianco della Croce rossa Colombiana e della popolazione confermando la propria disponibilità a fornire supporto operativo e logistico. Solidarietà e vicinanza alle comunità colombiane giungono anche dall’arcivescovo di Torino Roberto Repole e da tutte le parrocchie del Piemonte. Per quanto riguarda gli italiani, al momento non risultano connazionali coinvolti nel sisma. Per le emergenze o segnalazioni la Farnesina invita a contattare l’ambasciata d’Italia a Bogotà al (+57) 3229459192, l’Unità di Crisi al +39 0636225 o via mail a unita.crisi@esteri.it. fr

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