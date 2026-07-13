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Cina, obiettivo innalzare a 80 anni la prospettiva di vita media

di Italpress - 13 Luglio 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina punta ad aumentare l’aspettativa media di vita a 80 anni entro il 2030, rispetto ai 79,25 anni registrati nel 2025, nell’ambito di un impegno costante volto a migliorare i servizi medici pubblici e a promuovere l’iniziativa per una Cina Sana.

Approvato dal Consiglio di Stato, il piano mira ad ampliare l’accesso equo all’assistenza sanitaria, a favorire una maggiore consapevolezza pubblica sulla gestione proattiva della sanità e ad allineare i principali indicatori sanitari del Paese a quelli delle economie ad alto reddito.

Il documento esorta inoltre a rafforzare le capacità di risposta alle emergenze sanitarie pubbliche e a migliorare la prevenzione e la cura delle malattie a livello di assistenza primaria.

Inoltre, il piano sottolinea i principali compiti volti a ottimizzare i servizi sanitari lungo l’intero ciclo di vita per tutta la popolazione, rafforzando solide misure di tutela sanitaria, creando una rete medica integrata e di alta qualità, sviluppando nuovi motori di crescita per il settore sanitario e promuovendo una governance del settore incentrata sulla salute.(ITALPRESS).-Foto Xinhua-