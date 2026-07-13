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Bosch presenta tre nuove smerigliatrici angolari a batteria

di Italpress - 13 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Bosch amplia la propria classe di utensili con massime prestazioni Expert con tre nuove smerigliatrici angolari: EXPERT EXWS18V2-230P, EXPERT EXWS18V-180P ed EXPERT EXWS18V-15S, disponibile anche nella versione con attacco X-LOCK, EXPERT EXWX18V-15S. Tutte e tre le smerigliatrici angolari fanno parte della classe di utensili ad alte prestazioni Expert, che offre ai professionisti elettroutensili, strumenti di misura e accessori per le esigenze più impegnative. Questi elettroutensili fanno parte del sistema Professional 18V di Bosch, che include tutte le principali applicazioni a 18V e si estende oltre la gamma Bosch Professional, grazie ai molti produttori che aderiscono alla partnership multimarca AmpShare Alliance. Tanti marchi e tanti utensili con un unico sistema a batteria: tutti gli utensili, dagli avvitatori compatti alle troncatrici radiali possono usare la stessa batteria Li-ion a 18V e un unico caricabatteria.

EXWS18V2-230P: potente ed ergonomica con elevata profondità di taglio La prima smerigliatrice angolare a batteria di Bosch con un disco da 230 mm di diametro, EXPERT EXWS18V2-230P apre un nuovo livello di prestazioni e maneggevolezza nella sua categoria. Le sue prestazioni superiori, equivalenti a quella di un utensile a filo da 2700 W, permettono di lavorare con estrema velocità ed efficienza. Questa grande potenza è resa possibile dalla moderna tecnologia Biturbo, data dalla combinazione di un potente motore brushless e da 2 batterie da 18V ad alte prestazioni, unitamente a una trasmissione progettata specificamente per sfruttare appieno la potenza estrema delle batterie Bosch Expert.

Alla enorme potenza si associano caratteristiche eccellenti di ergonomia e controllo dell’utensile: il design perfettamente bilanciato con baricentro ideale, reso possibile posizionando le batterie direttamente sotto l’utensile, consente di ridurre la fatica e di manovrare con precisione l’utensile in qualsiasi applicazione. La carcassa del motore può essere ruotata di 90° nelle due direzioni, migliorando ulteriormente la maneggevolezza e favorendo una posizione di presa comoda e ideale per tutte le attività di taglio e smerigliatura, per operatori mancini e destrorsi. Grazie alle elevate prestazioni e all’ingegnosità del design, questa grande smerigliatrice angolare a batteria garantisce un’eccezionale profondità di taglio di 75 mm. La EXPERT EXWS18V2-230P è dotata di numerose funzioni per consentire un livello di protezione elevato dell’utilizzatore, come il KickBack Control che disinserisce immediatamente il motore se il disco si blocca, l’interruttore di protezione che spegne immediatamente l’utensile quando viene rilasciato, e la funzione di freno intelligente che arresta rapidamente l’accessorio. Per lavori in quota, per esempio su impalcature, un’apposita area di fissaggio sull’utensile consente di installare un dispositivo anticaduta. Inoltre, la cuffia di protezione per il taglio dei metalli protegge ulteriormente l’operatore in caso di cedimento del disco.

EXWS18V-180P: compatta e potente con elevata profondità di taglio EXPERT EXWS18V-180P ridefinisce la nozione di compattezza della sua categoria. Infatti, offre la straordinaria profondità di taglio di una grande smerigliatrice angolare da 230 mm, con le dimensioni compatte e il peso di una mini-smerigliatrice angolare. L’innovativa combinazione di potenza e compattezza assicura operatività efficiente. L’utensile è dotato di motore brushless Biturbo ad alte prestazioni con una trasmissione progettata appositamente per sfruttare al massimo la potenza estrema delle batterie Expert, e assicura prestazioni equivalenti a quelle di un utensile a filo da 1500 W, per una notevole velocità di esecuzione in tutte le applicazioni di taglio.

Il design superiore della EXPERT EXWS18V-180P presenta la testa del riduttore pre-ruotata di 90° per maneggevolezza e controllo ottimali, in particolare per le operazioni di taglio più difficili. Anche per questo utensile il livello di protezione personale è molto elevato. La smerigliatrice angolare è dotata di KickBack Control, interruttore di protezione, funzione frenante intelligente e protezione contro il riavvio. La cuffia di protezione per il taglio dei metalli offre ulteriore protezione all’operatore in caso di cedimento del disco.

EXWS18V-15S: potente e compatta per un uso versatile EXPERT EXWS18V-15S fissa nuovi standard per le mini-smerigliatrici angolari a batteria, offrendo prestazioni superiori equivalenti a quelle di un utensile a filo da 1500 W. Con il motore brushless Biturbo ad alte prestazioni, questo utensile è progettato con l’obiettivo di sfruttare al meglio la potenza estrema delle batterie Bosch Expert, assicurando prestazioni elevate costanti. La robusta flangia in metallo protegge il riduttore dall’usura per un lungo ciclo di vita utile.

Oltre alle prestazioni straordinarie, EXPERT EXWS18V-15S garantisce anche un livello elevato di protezione personale e un controllo ottimale, grazie alla funzione di freno intelligente, al KickBack Control per ridurre al minimo il rischio di infortuni per blocco del disco, il Drop Control, la protezione contro il riavvio e il soft-start. Questo utensile è disponibile anche nella versione EXPERT EXWS18V-15PS con interruttore a paletta, che spegne immediatamente la smerigliatrice angolare non appena viene rilasciato. Il design ergonomico della presa rende più confortevole il lavoro, mentre la funzione antivibrazione nell’impugnatura riduce notevolmente l’affaticamento nell’uso prolungato. Entrambi gli utensili sono disponibili anche in versione X-Lock con il nome di EXPERT EXWX18V-15S ed EXPERT EXWX18V-15PS. Le versioni X-Lock offrono le stesse funzioni sopra descritte; in più, grazie all’attacco X-Lock è possibile cambiare i dischi senza utilizzare alcun attrezzo, con un semplice clic, in modo facile e veloce.

– Foto ufficio stampa Bosch –

(ITALPRESS).