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Concluse le riprese del film “Perfetta” con Geppi Cucciari

di Italpress - 12 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Sono terminate le riprese del film “Perfetta” con Geppi Cucciari, per la regia di Paolo Zucca. Il film è tratto dall’omonima opera teatrale di Mattia Torre ed è stato adattato per il cinema da Giacomo Ciarrapico con la collaborazione di Geppi Cucciari e Paolo Zucca e con la consulenza creativa di Francesca Rocca. Nel cast, insieme a Geppi Cucciari, Stefano Accorsi, Giorgio Tirabassi, Anna Ferzetti e molti altri. “Perfetta” è una commedia che racconta un mese della vita di una donna che affronta con intelligenza e ironia il tema del ciclo femminile. La routine quotidiana della protagonista Laura, moglie e madre, venditrice di auto, è scandita dalle quattro fasi del ciclo, ed inevitabilmente influenzata dalle sue stesse oscillazioni ormonali, cicliche come la luna.

– foto ufficio stampa Film “Perfetta” –

(ITALPRESS).