Attualità

Coppa Davis, al via la semifinale Italia-Belgio

Parte Berrettini contro Collignon, poi il duello Cobolli-Bergs. In caso di parità in campo il doppio con Bolelli e Vavassori

di Dave Hill Cirio - 21 Novembre 2025

Matteo Berrettini

Italia-Belgio, semifinale Coppa Davis a Bologna: grande sfida per gli azzurri.

Coppa Davis: Italia – Belgio

L’Italia gioca oggi la semifinale della Coppa Davis 2025 contro il Belgio nella SuperTennis Arena di Bologna. Il via dalle 16:00.

Sul campo centrale si affronteranno Matteo Berrettini e Raphael Collignon, seguiti da Flavio Cobolli contro Zizou Bergs. Se i singolari si chiuderanno 1-1, si disputerà il doppio decisivo con Simone Bolelli e Andrea Vavassori per l’Italia.

La sfida

L’Italia arriva in semifinale dopo aver superato l’Austria per 2-0 nei quarti, con vittorie di Berrettini e Cobolli. Il team azzurro punta a difendere il titolo conquistato nelle ultime edizioni.

Non ci sono Jannik Sinner né Lorenzo Musetti, ma Volandri può contare su un roster solido con Berrettini, Cobolli, Sonego, Bolelli e Vavassori.

Il Belgio, guidato da Steve Darcis, arriva galvanizzato. Ha eliminato la Francia nei quarti grazie a Collignon e Bergs. Collignon è numero 86, Bergs numero 43: due giocatori “oltre le attese”, ma capaci di grandi imprese.

Per i belgi, la prima semifinale: nel passato hanno perso tre finali.

Dove vedere la sfida

La semifinale sarà trasmessa in diretta su SuperTennis (canale 64 digitale terrestre) e in streaming su SuperTennis Tv e SuperTenniX. Su Sky è visibile al canale 212.

Previsioni e punti di forza

Secondo gli analisti, l’Italia parte favorita. Il Belgio è avversario solido ma ha un doppio meno esperto rispetto agli azzurri, specialmente se si arriva al match decisivo.

Il pubblico di Bologna può fare la differenza: il sostegno agli azzurri può spingere il team verso un’altra finale.

Cobolli è in ottima forma. Berrettini porta esperienza e forza nei momenti chiave. Il Belgio punterà su Collignon e Bergs, che non hanno nulla da perdere. Se il doppio dovesse servire, Bolelli e Vavassori conoscono la pressione e hanno già dato risposte importanti con la maglia dell’Italia.

Lo scenario

Una vittoria azzurra significherebbe la terza finale consecutiva nella Davis Cup: un traguardo storico. Per il Belgio, invece, sarebbe un’impresa grande: mai un titolo conquistato, ma con questa generazione ha una possibilità concreta.

Se l’Italia dovesse sbagliare, il sogno del tris si complicherebbe. Il Belgio potrebbe sfruttare la sua energia giovane e il suo slancio.

In campo mentale, una gara di nervi. L’Italia dovrà gestire le aspettative, il Belgio la pressione di chi sogna il primo grande trofeo. Ogni punto conterà più che mai.