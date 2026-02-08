Giustizia

Criticare la Corte di Cassazione: libertà di espressione, garantismo e controllo democratico

È legittimo criticare la Corte di Cassazione? Analisi giuridica su libertà di espressione, garantismo, imparzialità dei giudici e controllo democratico

di Anna Tortora - 8 Febbraio 2026

Criticare la Corte di Cassazione: libertà di espressione, garantismo e controllo democratico

La Corte di Cassazione rappresenta il vertice della giurisdizione ordinaria italiana, svolgendo una funzione di nomofilachia e di uniformazione dell’interpretazione del diritto. La sua posizione istituzionale la rende autorevole e le sue decisioni definitive e inoppugnabili, determinando una concentrazione significativa del potere interpretativo. Tuttavia, la centralità della Cassazione solleva interrogativi sul ruolo della critica pubblica e scientifica nei confronti delle alte magistrature, e sulla compatibilità tra autonomia giudiziaria e controllo democratico.

Il dibattito assume particolare rilevanza alla luce del principio costituzionale della libertà di espressione (art. 21 Cost.), che tutela anche la possibilità di criticare le istituzioni pubbliche. In questo contesto, sorgono due questioni principali: da un lato, quali siano i limiti della critica nei confronti della Cassazione; dall’altro, quale ruolo svolga tale critica nel rafforzamento del garantismo e della trasparenza istituzionale.

Libertà di critica, garantismo e inimpugnabilità

L’articolo 21 della Costituzione sancisce la libertà di manifestare il proprio pensiero, inclusa la critica agli organi pubblici. La giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., sent. n. 98/1988; Corte Cost., sent. n. 112/1999) ha chiarito che tale libertà si estende anche ai giudizi severi, purché argomentati e privi di intenti diffamatori. La critica giuridica è dunque un esercizio legittimo e necessario del controllo civico sulle istituzioni, e non costituisce delegittimazione automatica.

Il garantismo, inteso come tutela effettiva dei diritti fondamentali, non si esaurisce nel rispetto acritico delle sentenze. Esso richiede un monitoraggio continuo della correttezza procedurale, della coerenza interpretativa e della conformità della giustizia alla legge. In questo senso, il dibattito pubblico e dottrinale rappresenta un contropotere informale essenziale, soprattutto considerando che le decisioni della Cassazione sono definitive e non impugnabili.

La possibilità di discutere pubblicamente le sentenze, anche segnalando eventuali errori o distorsioni interpretative, contribuisce a evitare derive autoreferenziali e a promuovere un sistema giuridico più trasparente. La critica argomentata, quindi, rafforza la legittimazione dell’istituzione, favorendo la responsabilità etica dei giudici e la fiducia dell’opinione pubblica.

Il contributo critico di Luigi Bobbio

Luigi Bobbio, magistrato e già senatore della Repubblica, ha offerto un esempio chiaro di esercizio responsabile della critica giuridica. Bobbio ha sottolineato che in un ordinamento democratico l’inoppugnabilità delle pronunce della Cassazione non può trasformarsi in intangibilità sostanziale: agli operatori del diritto deve essere consentito segnalare pubblicamente errori interpretativi, anche ipotizzandone la consapevolezza, senza configurare delegittimazione istituzionale. Egli parla provocatoriamente di “lesa maestà giudiziaria” per denunciare il rischio di una concezione sacrale del potere giudiziario, incompatibile con i principi democratici.

Particolare rilievo assume il richiamo di Bobbio alla mancata astensione dei giudici Guardiano e Ferranti, nonostante i loro trascorsi politici. Tale omissione, pur non comportando automaticamente violazioni formali, solleva questioni rilevanti sulla percezione di imparzialità e sulla credibilità della Cassazione. Il caso evidenzia come il dovere etico di astensione possa incidere sulla legittimazione pubblica della giurisdizione, e conferma l’importanza di strumenti di verifica anche al di fuori del processo giudiziario.

L’intervento di Bobbio rappresenta dunque un contributo critico volto a rafforzare l’autorevolezza della Corte attraverso la trasparenza e il confronto pubblico. Esso dimostra che la critica, se ben motivata e argomentata, è compatibile con la tutela dell’indipendenza giudiziaria e costituisce parte integrante di un vero sistema garantista.

Note giurisprudenziali e dottrinali

Corte Cost., sent. n. 98/1988 – libertà di espressione e tutela del pluralismo.

Corte Cost., sent. n. 112/1999 – diritto di critica verso le istituzioni pubbliche.

G. Zagrebelsky, “Il garantismo” (Laterza, 2003) – distinzione tra garantismo sostanziale e formalismo giuridico.

L. Bobbio, intervento 2026 – critica alla mancata astensione dei giudici di vertice e alle prassi interne della Cassazione.

Pluralismo, trasparenza e democrazia costituzionale

La critica argomentata alla Corte di Cassazione non rappresenta un attacco alla sua indipendenza, ma costituisce un elemento essenziale del sistema democratico e garantista. La legittimazione della giurisdizione di vertice si fonda non sull’intangibilità delle decisioni, ma sulla capacità di confrontarsi con il dissenso razionale, di garantire trasparenza e responsabilità e di rafforzare la fiducia della comunità nei confronti della giustizia.

In un ordinamento fondato sul pluralismo e sulla separazione dei poteri, la libertà di critica giuridica assume una funzione strutturale: essa permette di prevenire derive autoreferenziali, valorizzare il controllo civico e accademico e consolidare la qualità complessiva della giurisdizione.

Leggi anche: Grave se il referendum fosse slittato: ecco perché