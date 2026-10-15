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Cucinelli brilla e brinda: la crescita è a doppia cifra

A Solomeo si fa festa coi ricavi oltre gli 1,12 miliardi. "E nel 2027 l'obiettivo è crescere del 10%"

di Cristiana Flaminio - 15 Ottobre 2026

Cucinelli brilla e brinda: i dati economici della casa di Solomeo volano e il 2026 si conferma per lo stilista un anno “davvero interessante”. Innanzitutto i numeri che sono stati pubblicati oggi. Nei primi nove mesi di quest’anno, i ricavi sono saliti del 10,2 per cento attestandosi a 1,12 miliardi di euro. Nel solo terzo trimestre, sono cresciuti del 13,5 per cento attestandosi a 274,2 milioni. Le stime, per quest’anno, sul fronte dei ricavi parlano di un aumento del 12%. Ma non è finita qui.

Cucinelli brilla e brinda

Il canale Retail della galassia Cucinelli ha registrato un aumento del fatturato del 19% raggiungendo 741 milioni di euro. Il canale Wholesale, invece, non cresce a doppia cifra ma “conferma la sua solidità”. Al 30 settembre, le vendite assommano a 382,6 milioni di euro con un segno positivo davanti al 4 per cento. Dal punto di vista delle “geografie” un contributo importante è arrivato dalle Americhe, dove il brand e i suoi prodotti hanno aumentato i loro affari addirittura del 20 per cento. Bene anche l’Asia, con un lusinghiero +14%, trainato dai dati cinesi. In Europa la crescita arriva al 7%.

Obiettivo 10% nel 2027

Brunello Cucinelli ha di che essere ottimista. Per il 2026 e pure per l’anno che verrà. “Grazie agli ottimi risultati delle collezioni Uomo-Donna Primavera-Estate 2027 e dei favorevolissimi giudizi espressi dalla stampa in occasione della Fashion Week in Milano lo scorso settembre, immaginiamo anche per il 2027 una sana crescita intorno al 10%”, ha spiegato il presidente esecutivo e direttore creativo della omonima casa di moda. “Crediamo che l’immagine del brand a livello mondiale rappresenti ciò che da sempre desideriamo, e cioè credere nel lusso assoluto, senza logo. Pensiamo a un brand che rappresenti autenticità, stile, familiarità e semplicità, dove il prodotto consista di grande manualità, qualità, creatività, contemporaneità ed esclusività; quest’ultimo aspetto in particolare è per noi importantissimo”.

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