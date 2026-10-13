Fashion

Dallo street-style di Lagos al Grand Palais: la favola moderna di Rachel Ojuromi

Il sogno realizzato dalla modella del momento, nato tra la polvere e i mercati dell'usato.

di Cinzia Rolli - 13 Ottobre 2026

Tutto è cominciato con una scommessa digitale e un profilo social, @giverachelashot, nato per chiedere un’occasione al mondo della moda.

Spinte dal desiderio di sfidare i cliché delle passerelle patinate, Rachel e l’amica stilista Debby Fashinga si sono rimboccate le maniche: non potendosi permettere il lusso, hanno trovato il loro tesoro nei mercatini vintage e dell’usato di Lagos, trasformando abiti scartati e fast fashion nella base della loro rivoluzione creativa.

Armate di una immaginazione fuori dal comune, Rachel e Debby hanno studiato le sfilate Métiers d’Art di Chanel, reinterpretando da zero i look più iconici della maison francese attraverso un meticoloso lavoro di restyling. Una volta pronti gli abiti, Rachel ha trasformato le strade sterrate del suo quartiere a Lagos in una passerella d’alta moda: con la postura fiera e il passo ipnotico di una modella professionista, ha sfilato tra baracche, cumuli di rifiuti e asfalto dissestato.

Questo stridente contrasto visivo, unito alla particolarità dei capi riadattati, l’altezza vertiginosa dei tacchi e la cruda realtà dello sfondo urbano, ha generato una formula magnetica che ha letteralmente stregato il web.

Ogni video si concludeva con la medesima provocazione lanciata direttamente al marchio di lusso: “E adesso, siete pronti a dare a questa ragazza un vero abito Chanel?”

I video di Rachel hanno rapidamente superato i due milioni di follower prima della svolta decisiva, avvenuta quando una sua clip è finita sotto gli occhi di Matthieu Blazy, direttore creativo di Chanel.

Affascinato dal talento della ragazza, il responsabile artistico ha espresso pubblicamente il desiderio di vederla sfilare con abiti autentici firmati Chanel. Da quel momento la macchina organizzativa si è mossa a tempo di record, portando la giovane a siglare contratti con prestigiose agenzie di moda a Parigi, Londra e New York.

La consacrazione come modella

Ma la definitiva consacrazione è avvenuta all’inizio di ottobre, quando Rachel Ojuromi è stata ufficialmente invitata a Parigi per esordire come modella professionista. La passerella scelta per il debutto è stata quella della collezione Chanel Primavera/Estate 2027, presentata all’interno del celebre Grand Palais. Quella che fino a pochi mesi prima era solo una scommessa digitale si è concretizzata davanti a un pubblico d’eccezione; la ventiduenne nigeriana ha sfilato con gli abiti ufficiali della maison francese davanti a star internazionali del cinema e della musica come Nicole Kidman, Dua Lipa, Pedro Pascal e Alexa Demie.

Per il suo debutto Chanel ha riservato a Rachel un completo in tweed grigio e giallo. Dietro le quinte, la modella ha svelato un retroscena commovente: il giallo è il colore preferito di Debby Fasingha, la migliore amica e stilista che l’aiutava a riadattare i vestiti usati a Lagos. La modella ha vissuto questa coincidenza come un segno del destino, un modo per portare idealmente con sé sul palco del Grand Palais la persona con cui ha condiviso l’inizio di questo sogno.

Il viaggio di Rachel Ojuromi da Lagos a Parigi rappresenta una ridefinizione dei confini dell’alta moda. La sua affermazione sulla passerella di Chanel dimostra che la visione creativa supera qualsiasi barriera geografica o sociale.

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