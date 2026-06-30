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Documentario Mazda sulla RX-7 vince il bronzo ai Cannes Lions 2026

di Italpress - 30 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il documentario “Goodbye RX-7: Saying Farewell to a Dear Friend” realizzato da Mazda è stato premiato con il Leone di Bronzo nella categoria Entertainment ai Cannes Lions International Festival of Creativity 2026. Si tratta del primo riconoscimento ottenuto dalla Casa giapponese nella storia del festival. Istituito nel 1954 e ospitato ogni anno in Francia, il Cannes Lions International Festival of Creativity è il più prestigioso appuntamento internazionale dedicato alla creatività nella comunicazione e nella pubblicità. La categoria Entertainment Lions premia i contenuti di marca che superano i linguaggi della pubblicità tradizionale, distinguendosi per la capacità di coinvolgere il pubblico attraverso l’intrattenimento e di generare un impatto culturale. Il documentario racconta 25 anni di vita condivisa con una Mazda RX-7, seguendone l’utilizzo quotidiano, la manutenzione e il momento del commiato. Ne emerge il ritratto autentico del legame che può nascere tra un automobilista e la propria vettura, offrendo al tempo stesso una riflessione sul ciclo di vita del veicolo, sull’evoluzione delle esigenze di mobilità e sulla scelta consapevole di rinunciare alla guida in età avanzata. La produzione è stata realizzata in collaborazione con una casa di produzione giapponese, che ha promosso il progetto candidandolo ai Cannes Lions. Attraverso un approccio documentaristico, basato su interviste e riprese osservative, il film restituisce un racconto autentico del legame tra il proprietario e la sua Mazda RX-7.Prodotta dal 1978 al 2002, la Mazda RX-7 è uno dei modelli più iconici della Casa e uno dei simboli della tecnologia del motore rotativo sviluppata dall’azienda. Ancora oggi continua a rappresentare un punto di riferimento per gli appassionati e un elemento centrale nelle iniziative globali di valorizzazione del patrimonio storico di Mazda. Oltre al Leone di Bronzo ai Cannes Lions 2026, il documentario ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il Crystal Award ai MAD STARS 2025 (Busan International Marketing Advertising Festival), il Minister of Economy, Trade and Industry Award agli Eibunren Awards 2025, nonchè il TEAM UKYO Award e il Grand Prix all’International Auto Film Festa 2026. Il progetto si inserisce nell’impegno di Mazda a raccontare il valore delle relazioni costruite nel tempo con i propri clienti e la capacità dei suoi veicoli di continuare a suscitare emozioni e creare legami ben oltre il termine del loro ciclo produttivo.

foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia

(ITALPRESS).