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Palio di Siena 2026, la città si prepara mentre gli animalisti si preparano a protestare

L’evento che incendia Siena, il Palio, una tradizione che affonda le radici nel Medioevo

di Gianluca Pascutti - 30 Giugno 2026

Il Palio di Siena torna giovedì 2 luglio 2026 con la corsa dedicata alla Madonna di Provenzano. La città è già in fermento, le contrade scaldano i motori, i fantini si allenano e Piazza del Campo si prepara a trasformarsi nel teatro della sfida più iconica d’Italia. Come ogni anno, mentre Siena celebra la sua tradizione più profonda, i gruppi animalisti annunciano nuove proteste contro la manifestazione, accusata di mettere a rischio i cavalli. Le contestazioni non fermano il rito, ma aggiungono tensione a un evento che vive da sempre sul filo dell’emozione.

Una storia che attraversa i secoli

Il Palio di Siena non è una semplice corsa. È una tradizione che affonda le radici nel Medioevo e che ha trasformato Siena in un simbolo di identità collettiva. La gara nasce come celebrazione religiosa e nel tempo diventa un appuntamento civico che scandisce la vita della città. Ogni edizione conferma il legame tra la comunità e la sua storia, con rituali che si ripetono immutati, la tratta dei cavalli, le prove, il corteo storico e la tensione che cresce fino al momento della mossa.

Le contrade e la rivalità che non si spegne

La vera anima del Palio di Siena sono le contrade. Microcosmi con colori, simboli e identità fortissime. La rivalità tra loro è antica, radicata e spesso tramandata come un’eredità familiare. Non si tratta di semplice competizione sportiva, è una sfida che coinvolge orgoglio, memoria e appartenenza. Ogni vittoria diventa un capitolo indelebile della storia di una contrada, mentre ogni sconfitta alimenta la voglia di riscatto. Le alleanze e le inimicizie, note a ogni senese, aggiungono un livello di strategia che rende il Palio unico al mondo.

L’attesa per la corsa

La partenza è prevista nel tardo pomeriggio, quando la luce estiva accende ancora la piazza. La tensione cresce fino all’ultimo istante, quando il mossiere abbassa il canapo e i cavalli scattano. In pochi minuti si decide tutto, gloria, festa e storia.