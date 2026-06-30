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Fiat svela visione per micromobilità con Topolino, Tris e il concept Multiplina

di Italpress - 30 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – In un momento in cui la micromobilità si sta rapidamente affermando come megatrend globale, FIAT conferma la sua ambizione di guidare questa trasformazione, non solo attraverso singoli prodotti, ma attraverso una visione chiara e coerente e lo fa con Topolino, Tris e il concept Multiplina. FIAT ribadisce così la sua leadership nella micromobilità con un evento speciale tenutosi a Roma, il primo interamente dedicato a questo segmento della mobilità in rapida evoluzione. Con questa iniziativa, il marchio presenta un ecosistema completo e coerente progettato per ridefinire il modo in cui persone e imprese si muovono negli ambienti urbani ed extraurbani sempre più complessi di oggi. “FIAT ha plasmato la micromobilità ben prima che il termine esistesse. La nostra missione è sempre stata la stessa: rendere la mobilità più semplice, intelligente e accessibile. Oggi, con Topolino, TRIS e la nostra visione per il futuro – Multiplina – stiamo continuando a costruire il nostro patrimonio ed a creareun ecosistema completo per le città di domani: gioioso, ingegnoso, sostenibile e inconfondibilmente FIAT.” Ha affermato Olivier François, CEO di FIAT e CMO globale di Stellantis. FIAT continua a costruire sul successo di Topolino, che si è rapidamente affermato come una vera icona di design. Semplice, completamente elettrico e accessibile, dal 2025 Topolino ha conquistato la leadership europea nel mercato dei quadricicli elettrici. E il trend positivo continua: il secondo trimestre del 2026 si appresta a registrare il record assoluto di ordini per Topolino, con un incremento del 30% rispetto al 2025. Ribadendo il ruolo socialmente rilevante che FIAT ha storicamente svolto, il successo di Topolino ha dato un impulso significativo alla transizione energetica, portando il mix di veicoli elettrici ben oltre il 60%, la percentuale più alta di qualsiasi segmento automobilistico in Europa. La gamma si amplia con nuove interpretazioni di design: il nuovo colore Corallo, la nuova carrozzeria Dolcevita, Topolino Sport e la Topolino New Vilebrequin Collector’s Edition, ognuna delle quali rafforza le diverse personalità del modello, trasformandolo in una soluzione di mobilità pratica e al contempo in una potente dichiarazione di stile di vita e design, capace di generare un forte coinvolgimento e affinità con il marchio presso un pubblico eterogeneo. Inoltre, ispirandosi alla filosofia di Topolino di godersi i piccoli piaceri della vita, FIAT ha collaborato con Monster, l’iconico innovatore nel settore audio, per creare Monsterlino: altoparlanti stereo Bluetooth progettati in esclusiva per Topolino. Fissati magneticamente al veicolo e facilmente rimovibili al termine del viaggio, gli altoparlanti possono essere collegati anche a uno smartphone, estendendo l’esperienza oltre l’auto. Ampliando ulteriormente la sua visione oltre la mobilità personale, FIAT presenta anche una nuova evoluzione di TRIS, il primo veicolo a tre ruote del marchio. Sviluppato come progetto globale, TRIS risponde alla crescente domanda di trasporto efficiente e sostenibile per l’ultimo miglio. Partendo dalle sue applicazioni funzionali, TRIS esplora ora nuovi orizzonti lifestyle con il concept Dolcevita, ispirato all’eleganza a cielo aperto della Riviera italiana. Progettato per ambienti dedicati all’ospitalità e al tempo libero, offre un approccio alla mobilità più esperienziale ed emozionale, estendendo la filosofia FIAT a nuovi ambiti. Nell’ambito dell’evoluzione di TRIS, FIAT avvia una collaborazione con Caffè Vergnano, la più antica torrefazione italiana a livello nazionale, per sviluppare nuove soluzioni di street coffee, in continuità con il progetto del Caffè Vergnano 1882, che porterà lo spirito della Dolce Vita e il tocco italiano nelle città di tutta Europa. Infine, al centro della visione per il futuro si trova il concept Multiplina: una reinterpretazione audace e socialmente rilevante della leggendaria Fiat 600 Multipla del 1956. Concepito come l’anello mancante tra una Topolino e un’autovettura, il concept introdurrà una soluzione che massimizza l’efficienza dello spazio attraverso un’architettura intelligente e incentrata sull’uomo. Insieme, Topolino, TRIS e la visione del futuro rappresentano i tre pilastri complementari dell’ecosistema di micromobilità di FIAT. Dalla mobilità personale alle applicazioni professionali, dagli spostamenti quotidiani alle esperienze lifestyle, FIAT sta costruendo un sistema completo e accessibile, radicato nella semplicità, nell’ingegnosità e nell’inconfondibile stile italiano.

foto ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).