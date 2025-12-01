Ecco i 30 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026
Tutti gli artisti in gara, l'annuncio di Carlo Conti fa partire già il Fanta Sanremo
Carlo Conti ha annunciato la lista dei trenta cantanti che saranno in gara al Festival di Sanremo 2026. Qualche sorpresa e tante conferme. Anche per l’edizione 2026 della kermesse musicale più amata d’Italia ci sarà il consueto mix di gioventù ed esperienza, freschezza e “classicità”, generi e personalità. Un lungo elenco di nomi che già divide gli appassionati e non solo loro. Una lista che è molto più di una banale lista, ma rappresenta il terreno su cui, da qui alle prossime settimane, si dividerà il dibattito pop e musicale nazionale.
Festival Sanremo 2026: ecco tutti i cantanti in gara
L’elenco è composto da trenta artisti. Si tratta di Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga. Torneranno sul palco dell’Ariston pure Fedez e Marco Masini, in gara con Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro e Sal Da Vinci. E ancora, saranno della partita pure Samurai Jay, Malika Ayane, Luchè, Raf, Bambole di Pezza. Siamo ancora a metà perché l’elenco è ancora lungo e, sostanzialmente, conferma l’impostazione. Un mix di generi e artisti che vuole essere in grado di intercettare tutti i gusti del pubblico italiano.
Tutti gli artisti sul palco dell’Ariston
L’elenco, snocciolato da Carlo Conti ieri al Tg1, comprende ancora Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi. Ci saranno poi J-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta e Colombre. Spazio per Francesco Renga, Mara Sattei, LDA & Aka7even, Dargen D’Amico. E ancora tra i cantati in gara al Festival di Sanremo 2026 ci saranno Levante, Eddie Brock e Patty Pravo. La nuova edizione del Festival sarà, chiaramente, ricca. E già è cominciata la corsa al nuovo trend che ormai da qualche anno coinvolge la kermesse. Ossia quello che riguarda il Fantasanremo. Le “aste” sono già calde e scatenate.
Torna alle notizie in home