Attualità

Ecco i 30 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026

Tutti gli artisti in gara, l'annuncio di Carlo Conti fa partire già il Fanta Sanremo

di Pietro Pertosa - 1 Dicembre 2025

Carlo Conti ha annunciato la lista dei trenta cantanti che saranno in gara al Festival di Sanremo 2026. Qualche sorpresa e tante conferme. Anche per l’edizione 2026 della kermesse musicale più amata d’Italia ci sarà il consueto mix di gioventù ed esperienza, freschezza e “classicità”, generi e personalità. Un lungo elenco di nomi che già divide gli appassionati e non solo loro. Una lista che è molto più di una banale lista, ma rappresenta il terreno su cui, da qui alle prossime settimane, si dividerà il dibattito pop e musicale nazionale.

Festival Sanremo 2026: ecco tutti i cantanti in gara

L’elenco è composto da trenta artisti. Si tratta di Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga. Torneranno sul palco dell’Ariston pure Fedez e Marco Masini, in gara con Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro e Sal Da Vinci. E ancora, saranno della partita pure Samurai Jay, Malika Ayane, Luchè, Raf, Bambole di Pezza. Siamo ancora a metà perché l’elenco è ancora lungo e, sostanzialmente, conferma l’impostazione. Un mix di generi e artisti che vuole essere in grado di intercettare tutti i gusti del pubblico italiano.

Tutti gli artisti sul palco dell’Ariston

L’elenco, snocciolato da Carlo Conti ieri al Tg1, comprende ancora Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi. Ci saranno poi J-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta e Colombre. Spazio per Francesco Renga, Mara Sattei, LDA & Aka7even, Dargen D’Amico. E ancora tra i cantati in gara al Festival di Sanremo 2026 ci saranno Levante, Eddie Brock e Patty Pravo. La nuova edizione del Festival sarà, chiaramente, ricca. E già è cominciata la corsa al nuovo trend che ormai da qualche anno coinvolge la kermesse. Ossia quello che riguarda il Fantasanremo. Le “aste” sono già calde e scatenate.