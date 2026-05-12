Calcio, Mattarella riceve Lazio e Inter, finaliste Coppa Italia

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"Rammarico per calcio italiano fuori da Mondiali, dare segno di ripresa"

di Askanews - 12 Maggio 2026

Roma, 12 mag. (askanews) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale i calciatori, i dirigenti e gli staff tecnici di Lazio e Inter, squadre finaliste della Coppa Italia di calcio Frecciarossa.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, il Presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, gli allenatori delle squadre finaliste Maurizio Sarri e Cristian Chivu e l’arbitro di gara, Marco Guida. Al termine il Presidente Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti. Era presente il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi.

“Non posso esprimere che un sentimento di rammarico per il nostro calcio che non può competere per trofei di grande prestigio oltre i confini nazionali. Alla mia età ho il privilegio di aver seguito il titolo mondiale nell’82 in Spagna, nel 2006 i mondiali in Germania, ho accompagnato alcuni di voi a Londra per gli Europei. Ora il nostro calcio è in una pausa inspiegabilmente e insolitamente lunga, bisogna dare il segnale di ripresa e di rilancio del calcio italiano” ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Bisogna raccogliere l’invito dell’arbitro Guida di disarmare le parole, mi auguro che questo invito sia raccolto dai tifosi del nostro calcio. Invito a disarmare anche i comportamenti. Sono certo che domani sarà uno spettacolo di grande sport” ha aggiunto il Capo dello Stato.