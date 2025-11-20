Editoriale

Ecco il quesito del referendum: istruzioni per l’uso

di Adolfo Spezzaferro - 20 Novembre 2025

“Approvate il testo della legge costituzionale concernente Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale numero 253 del 30 ottobre 2025?”. È questo il quesito del referendum sulla giustizia approvato dalla Corte Costituzionale e che si terrà entro il prossimo 29 marzo.

I cittadini chiamati a esprimersi su una riforma epocale, senza precedenti, attraverso il più potente strumento di democrazia diretta – il referendum – quando saranno nella cabina con la matita in mano dovranno ricordare che dietro questa domanda un po’ tecnica e certamente criptica c’è il Sì o il No a una giustizia più giusta, alla separazione tra pm e giudici, alla creazione della Corte disciplinare per quei magistrati che sbagliano. Sarà dunque compito della politica e delle istituzioni spiegare fino all’ultimo minuto secondo che cosa vuol dire la domanda sulla scheda referendaria. È e sarà fino all’ultimo minuto secondo anche la missione di questo giornale: al referendum votate Sì.