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Elettra Lamborghini ritorna con il nuovo singolo “Bam Bam Bambina”

di Italpress - 12 Maggio 2026

MILANO (ITALPRESS) – Elettra Lamborghini ritorna con un nuovo singolo dal sapore estivo, intitolato “Bam Bam Bambina”, in uscita sulle piattaforme digitali e in tutte le radio in Italia da venerdì 22 maggio.

“Bam Bam Bambina” è un ritorno alle origini e a quelle sonorità latin che hanno da sempre contraddistinto il sound di Elettra. Il singolo mescola sonorità merengue e ritmi caraibici, possiede un testo divertente e un ritornello contagioso che sarà impossibile non cantare quest’estate.

“Il brano è un inno alla libertà di essere come si vuole: è il ritratto di una ragazza imperfetta, imprevedibile ma anche indipendente. Le viene detto che si comporta da ‘bambina’ perché è un po’ ribelle e difficile da gestire. Dall’altra è sottoposta anche al giudizio esterno di come la vorrebbero gli altri. Ma una donna può essere tante cose in un solo corpo, può contenere tante moltitudini, sfaccettature e versioni di sé. Mi ci rivedo un po’ nel testo perché io mi sento davvero multi-tasking” spiega Elettra Lamborghini a proposito della canzone.

Il nuovo singolo arriva dopo il precedente “Voilà”, con cui l’artista è stata in gara quest’anno al 76° Festival di Sanremo e che ha raggiunto la top20 della classifica singoli in Italia (FIMI/NIQ), oltre ad essere stato uno dei brani più trasmessi dalle radio nei mesi scorsi.

Parallelamente agli impegni musicali, Elettra porta avanti con successo anche la carriera di televisiva: è attesissima, infatti, come conduttrice e commentatrice ufficiale per l’Italia assieme a Gabriele Corsi dell’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna per le due semifinali (in onda stasera e il 14 maggio su Rai2) e per la finale (16 maggio su Rai1). Inoltre, è la conduttrice del nuovo adventure game di Rai2, “The Unknown – Fino all’ultimo bivio”.

-Foto Cristina Nashed-

(ITALPRESS).