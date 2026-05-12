Italpress Notizie Spettacoli

Ultimo, il nuovo album “Il giorno che aspettavo” fuori il 19 giugno

di Italpress - 12 Maggio 2026

MILANO (ITALPRESS) – Ultimo annuncia a sorpresa il nuovo album “Il giorno che aspettavo”, il settimo disco di inediti da inizio carriera, in arrivo venerdì 19 giugno sotto etichetta indipendente Ultimo Records. Disponibile da ora in pre-order , “Il giorno che aspettavo” vedrà la luce a due anni dall’ultimo progetto discografico, e conterrà dieci brani, tra cui i già editi Acquario e questa insensata voglia di te. L’album sarà disponibile nei seguenti formati fisici: CD standard, CD autografato, Vinile standard e Vinile autografato.

L’immagine scelta per accompagnare il disco richiama un universo sospeso tra sogno e realtà: uno scenario cosmico attraversato dal simbolo dell’infinito, firma visiva ormai ricorrente nel racconto di Ultimo. “Il giorno che aspettavo” è un’opera che promette di essere un viaggio più che mai intenso, un lavoro che segna un nuovo pilastro del percorso umano e artistico del cantautore romano, in uno dei momenti più importanti della sua carriera.

Mancano infatti poco meno di due mesi a Ultimo 2026 – La favola per sempre, il live più grande di sempre, un record senza precedenti, in programma il 4 luglio 2026 a Roma – Tor Vergata. Una chiamata a raccolta che ha registrato lo storico sold out di 250.000 biglietti venduti in appena tre ore, un numero da record mai stato raggiunto prima, orgoglio da medaglia d’oro per tutto il panorama musicale mondiale. L’evento che verrà ricordato come il grande Raduno degli Ultimi e che si prepara a entrare nella storia della musica italiana e della Capitale d’Italia, vanta una macchina operativa e produttiva già al lavoro da oltre un anno ed è prodotto e organizzato da Vivo Concerti.

– Foto ufficio stampa Goigest –

(ITALPRESS).