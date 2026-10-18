Fashion

Da Pietrasanta Laura e Ludo portano a Milano una moda che ha da raccontare

di Nicola Santini - 18 Ottobre 2026

Instagram / @elleremodelista

A Milano, dove le vetrine cambiano alla velocità con cui si consumano le mode, c’è ancora spazio per chi preferisce scegliere piuttosto che seguire. In Corso Garibaldi 46, fino al 19 ottobre, è arrivato un piccolo pezzo di Pietrasanta grazie a Laura Ciregia, anima di Elle Remodelista, che insieme a Ludo di 55 Borse e Bijoux ha deciso di concedersi due settimane milanesi.

L’occasione è un temporary store che mette insieme due donne, due sensibilità e una certa idea di eleganza, quella che comincia dal gusto personale e concede pochissimo alle imposizioni del momento.

Per capire il carattere di Elle Remodelista bisogna partire da Pietrasanta, cittadina versiliese che da tempo ha imparato a convivere con artisti, galleristi e un pubblico internazionale abituato a guardare le cose con una certa attenzione. Qui Laura Ciregia ha dato forma a un negozio che porta la sua impronta, frutto di una passione per la moda e per gli abiti che hanno già attraversato altre stagioni. Il vintage, del resto, è una faccenda delicata. Basta poco per trasformarlo in un carnevale nostalgico, dove ci si veste come le fotografie delle zie. Laura preferisce lavorare sulla personalità dei capi, sulle possibilità di reinterpretarli e sul piacere di recuperare ciò che merita ancora di essere indossato.

Il gusto prima della moda: Ludo, gli accessori e lo shopping a dimensione umana

Il nome Remodelista racconta già parecchio. C’è l’idea di rimettere mano alle cose, di cambiare prospettiva, di cercare nei tessuti e nelle forme del passato qualcosa che possa funzionare nel presente. Un approccio che ha contribuito a rendere il negozio di Pietrasanta un indirizzo riconoscibile, frequentato da chi cerca qualcosa di particolare e magari ha già capito che il prezzo stampato su un’etichetta racconta assai poco del gusto di chi la indossa.

A Milano, Laura ha trovato una complice in Ludo, che con 55 Borse e Bijoux porta nell’iniziativa il proprio mondo di accessori. L’abbinamento ha una sua logica, perché spesso basta una borsa scelta bene a cambiare il carattere di un abito, mentre un bijoux può salvare dalla banalità anche il più prevedibile dei guardaroba. Naturalmente occorre saper scegliere, qualità che i soldi da soli hanno sempre faticato a garantire.

Il temporary di Corso Garibaldi ha anche il pregio di riportare lo shopping a una dimensione più umana, quella dei negozi nei quali si può parlare con chi ha scelto personalmente ciò che propone. Un’abitudine che Milano conosce bene, anche se negli ultimi anni il commercio cittadino ha visto moltiplicarsi insegne identiche e vetrine progettate per piacere a tutti.

Per chi conosce già Elle Remodelista sarà un modo per ritrovare Laura lontano dalla Versilia. Per i milanesi, invece, l’occasione di scoprire una boutique nata dalla passione di una donna che ha scelto di seguire il proprio gusto, anziché aspettare che fosse qualcun altro a suggerirglielo.

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