Attualità

Elodie senza voce e in lacrime a Eboli: “Ce la metto tutta”

di Cristiana Flaminio - 10 Novembre 2025

Elodie si è fermata a Eboli: la voce si abbassa, scendono le lacrime e chiede scusa ai fans che affollavano il Palasele per assistere al suo concerto. Ma, lo spettacolo conosce una sola regola che non va mai, e poi mai, infranta: the show must go on. E la cantante trasteverina, dopo aver chiesto scusa al pubblico, ha continuato il suo concerto. La “rottura” del protocollo scenico però è diventato virale e, di stories in stories, di condivisione in condivisione, la vicenda è diventata in brevissimo tempo virale.

Elodie in lacrime a Eboli

“Oggi pomeriggio ho avuto un abbassamento di voce”, ha spiegato ai suoi fans accorsi a Eboli Elodie. “Vi chiedo scusa, ce la metto tutta”, ha rassicurato la cantante. L’annuncio è stato accolto dagli spettatori, per lo più ragazzine, con un boato. Il pubblico ha fatto sentire affetto e vicinanza all’artista romana. Che, per l’emozione, ha pianto. Dopo l’interruzione, però, lo spettacolo è proseguito. Con un fuori programma che, alla fine, ha impreziosito lo show dando alla serata un tocco in più. Che, chiaramente, riversato sui social ha subito fatto furore e il pieno di clic e like.

Il tour della cantante

Lo spettacolo che, anche a Eboli, ha proposto Elodie al suo pubblico riguarda il tour nei palazzetti che ha iniziato quest’estate. Un concerto in puro stile Elodie, tra mosse, ammiccamenti e allusioni. Dopo la tappa in Campania, per l’artista romana ci sarà qualche giorno di riposo. Poi, mercoledì prossimo 12 novembre, sarà di scena a Padova. Quindi tornerà al Sud con le tappe a Messina e Bari. Non prima, però, di essersi fermata a Firenze e Roma per poi concludere il suo tour tra i palazzetti a Torino.