Caso Emanuela Orlandi, spunta una nuova indagata

di Francesca Petrosillo - 19 Dicembre 2025

C’è una nuova indagata per il caso Emanuela Orlandi.

Il caso della scomparsa di Emanuela Orlandi torna al centro dell’attenzione giudiziaria. Nell’ambito dell’inchiesta riaperta nel 2023 dalla Procura di Roma, una donna risulta ufficialmente indagata. L’ipotesi di reato contestata è quella di false informazioni rese al pubblico ministero, un’accusa che si inserisce nel complesso mosaico investigativo di uno dei misteri più oscuri della storia italiana recente.

Nuova indagata nell’inchiesta Orlandi

Secondo quanto emerso, la donna avrebbe fornito dichiarazioni ritenute non veritiere nel corso delle indagini. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma, che operano sotto il coordinamento della Procura capitolina. Al momento, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sull’identità dell’indagata e sui contenuti specifici delle presunte false informazioni.

La riapertura del fascicolo nel 2023 ha dato nuovo impulso alle attività investigative, dopo decenni di piste, depistaggi e testimonianze controverse. L’obiettivo resta quello di fare piena luce sulla scomparsa della cittadina vaticana, avvenuta nel giugno del 1983, quando Emanuela aveva appena 15 anni.

Le indagini riaperte e il lavoro della Procura

La nuova fase dell’inchiesta si inserisce in un contesto investigativo più ampio, che negli ultimi mesi ha visto anche ulteriori verifiche su luoghi simbolici e su testimonianze emerse negli anni. Le autorità giudiziarie stanno riesaminando atti, dichiarazioni e presunti elementi trascurati in passato, nel tentativo di chiarire eventuali responsabilità penali.

Il fatto che l’accusa riguardi false informazioni al pubblico ministero sottolinea la volontà della Procura di verificare l’attendibilità di ogni contributo fornito agli inquirenti, soprattutto in un caso segnato da numerose versioni contrastanti.

La reazione della famiglia Orlandi

A commentare la notizia è stata Laura Sgrò, legale della famiglia Orlandi, che ha dichiarato:

“Abbiamo appreso dalla stampa di questa novità. C’è la massima fiducia nel lavoro dei magistrati e il fatto che finora si sia scelto di procedere con il massimo riserbo ci fa pensare che abbiano avuto buone ragioni per farlo”.

Le parole dell’avvocata ribadiscono la fiducia della famiglia nell’operato della magistratura e alimentano la speranza che questa nuova fase investigativa possa finalmente portare a risposte concrete, dopo oltre quarant’anni di silenzi e interrogativi irrisolti.

