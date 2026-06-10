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Addio a Patrizia Caselli, l’attrice è scomparsa a 66 anni

Aveva iniziato in tv con Walter Chiari, la relazione con Bettino Craxi che seguì ad Hammamet

di Maria Graziosi - 10 Giugno 2026

È scomparsa Patrizia Caselli. È stata volto noto della tv a cavallo degli anni ’80 e ’90. Aveva 66 anni. La notizia è stata diffusa per il tramite del suo stesso profilo di Facebook. Sui social, l’annuncio della scomparsa di Caselli è stato accolto da numerosi attestati di lutto e di cordoglio. L’attrice e showgirl era malata da tempo. Nel 2024, quindi due anni fa, aveva pubblicamente riferito di avere un tumore al terzo stadio in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Nonostante la lotta, non è sopravvissuta al cancro.

Addio a Patrizia Caselli

Nata a Udine nel 1960, la sua carriera in tv era iniziata dalle reti locali. Aveva iniziato a calcare i set di emittenti regionali lombarde come Antennatre e TeleLombardia. Proprio qui aveva iniziato un sodalizio artistico importante con Walter Chiari. Con cui, tra l’altro, ebbe una lunga relazione. A scoprirla, però, era stato Nanny Loi. Patrizia Caselli aveva seguito anche le vie della musica e del teatro, nonché quella del cinema. Ma era stato dalla tv che aveva ottenuto le maggiori soddisfazioni.

Il rapporto con Bettino Craxi

Fu nel 1994, in piena epoca Tangentopoli – un autentico spartiacque della vita politica e culturale nazionale – che abbandonò la tv. Seguì ad Hammamet, in Tunisia, il leader socialista Bettino Craxi. A cui rimase legata, sentimentalmente, fino alla sua morte avvenuta, proprio nella sua amatissima Hammamet, il 19 gennaio del 2000. Quindi si era unita al medico Alberto Bossi con cui aveva adottato il figlio François. In quegli stessi anni tornerà al cinema.