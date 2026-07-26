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Eni Plenitude, la Commissione Europea autorizza l’acquisizione da parte di Eni e Ares

di Italpress - 26 Luglio 2026

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha approvato, a norma del regolamento UE sulle concentrazioni, l’acquisizione del controllo comune di ENI plenitude società benefit da parte di ENI, entrambe italiane, e della statunitense Ares Management Corporation (Ares). L’operazione riguarda principalmente il settore dell’energia.

La Commissione ha concluso che l’operazione notificata non solleverebbe problemi sotto il profilo della concorrenza, dato che il nuovo azionista che esercita il controllo congiunto non opera sullo stesso mercato dell’impresa comune o su mercati ad esso collegati verticalmente. L’operazione notificata è stata esaminata nell’ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).