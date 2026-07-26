Maldini via dalla Figc? L’ombra di Mancini: il “terremoto”
Caos Figc: le prossime ore e l'imminente Consiglio Federale definiranno se prevarrà l'autonomia dell'area tecnica o la svolta dettata dalla prudenza delle istituzioni
Roberto Mancini durante le nozze tra Alessia Elefante e Gigi Donnarumma, portiere della Nazionale e del Manchester City a Locorotondo due giorni fa
Caos Figc: l’ombra di Mancini azzera la linea Maldini? Nelle ultime ore la panchina azzurra si è trasformata in un vero e proprio campo di battaglia politico-sportivo.
Via pure Maldini?
La nomina di Andrea Pirlo a nuovo commissario tecnico, fortemente caldeggiata dal direttore tecnico Paolo Maldini e dall’advisor Leonardo, rischia di essere congelata da un clamoroso dietrofront dei vertici federali e dalle pressioni istituzionali.
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Le divergenze
Al centro delle divergenze non c’è soltanto la valenza tattica del profilo, ma l’intricato nodo sponsor ed extracampo legato alla figura di Pirlo, attualmente tesserato con lo United FC di Dubai e legato da contratti commerciali al marchio di scommesse russo Fonbet.
Una posizione che ha suscitato forti perplessità nella politica e nel presidente della FIGC Giovanni Malagò.
L’ombra di Mancini
Sullo sfondo si fa strada con insistenza l’ipotesi di un ritorno di Roberto Mancini. Se Malagò e i vertici di Via Allegri dovessero decidere di scavalcare ufficialmente l’area tecnica per virare su un profilo differente o sull’ex ct, la spaccatura nell’organigramma diventerebbe insanabile.
Su Mancini, comunque, nessuna unanimità. E ancora troppo forte il ricordo delle recenti delusioni di cui la Nazionale ha inanellato il suo cammino.
Terremoto Nazionale
Maldini considera la scelta dell’allenatore l’atto fondativo del suo mandato. Una bocciatura di Pirlo da parte dei vertici politici farebbe cadere i presupposti dell’accordo, spingendo l’ex capitano rossonero verso le dimissioni immediate dal ruolo di dt.
Le prossime ore e l’imminente Consiglio Federale definiranno se prevarrà l’autonomia dell’area tecnica o la svolta dettata dalla prudenza delle istituzioni.
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