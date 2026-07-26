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La spiaggia dello sbarco in Normandia nel Patrimonio Unesco

La scelta è stata ufficializzata a Busan, le spiagge del D-Day nell'elenco dei tesori dell'umanità

di Martino Tursi - 26 Luglio 2026

Sbarco degli alleati in Normandia il 6 giugno 1944 ANSA

La spiaggia dello sbarco in Normandia entra nel Patrimonio Unesco. Là dove si è consumato lo sbarco in Europa delle truppe americane nella Seconda guerra mondiale, in Normandia. Lo ha deciso il Comitato del patrimonio mondiale che si è riunito a Busan, in Corea del Sud. La scelta ha premiato una candidatura ventennale. Oggi è stato riconosciuto il valore storico dell’area in cui si tenne la battaglia decisiva per le sorti del conflitto mondiale che insanguinò l’Europa (e il pianeta) quasi più di ottanta anni fa.

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La spiaggia dello sbarco in Normandia nel Patrimonio Unesco

Non una spiaggia sola, quella del D-Day, dello Sbarco in Normandia: nel patrimonio Unesco ne finiscono ben cinque. L’iscrizione infatti comprende le cinque spiagge dello Sbarco note con i nomi in codice Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword, oltre alla Pointe du Hoc, alla batteria d’artiglieria tedesca di Longues-sur-Mer e al porto artificiale di Arromanches-les-Bains, il cosiddetto Port Mulberry, realizzato con giganteschi cassoni in calcestruzzo costruiti in Inghilterra per sostenere la logistica delle forze alleate. Lo sbarco americano si consumò il 6 giugno del 1944 dopo mesi e mesi di “prove” che interessarono anche le coste italiane. Specialmente quelle tra Campania e Lazio dove le forze armate angloamericane fecero le prove generali dello sbarco in Normandia.

Esultano le istituzioni locali

Il presidente della Regione Normandia, Hervé Morin, si trovava proprio a Busan. Ha potuto assistere in diretta alla decisione di conferire il titolo di Patrimonio Unesco alla spiaggia del D-Day. E ha espresso la propria emozione per il riconoscimento, sottolineando come la decisione comporti “l’impegno a conservare, proteggere e valorizzare il sito per le generazioni future”. Con questa iscrizione, le spiagge dello Sbarco si aggiungono agli altri siti francesi già inseriti nella Lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco, tra cui Mont-Saint-Michel, la cattedrale di Chartres e la Reggia di Versailles.