Cronaca

Esplosione e crollo di una palazzina a Porto Sant’Elpidio: un morto e due feriti

Vigili del Fuoco al lavoro per verificare l'eventuale presenza di altri corpi sotto le macerie

di Eleonora Ciaffoloni - 6 Giugno 2026

Dramma all’alba a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, dove una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina in via Trentino, a poca distanza dalla statale Adriatica. Secondo le prime ricostruzioni, la deflagrazione potrebbe essere stata causata dallo scoppio di una bombola di gas. Tuttavis, saranno gli accertamenti dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine a chiarire con precisione le cause dell’incidente.

Crollo di una palazzina nel fermano: cosa è successo

L’allarme è scattato poco dopo le 5 del mattino, quando al numero unico per le emergenze 112 sono arrivate numerose richieste di soccorso da parte dei residenti della zona, svegliati da un forte boato. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, diverse squadre dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno immediatamente avviato le operazioni di soccorso tra le macerie dell’edificio collassato.

Secondo le prime informazioni, una persona avrebbe perso la vita nel crollo, mentre altre due sono rimaste ferite. Una delle persone soccorse è stata trasportata all’ospedale di Fermo. L’altra, in condizioni più gravi, è stata trasferita in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.

Le operazioni di ricerca sono ancora in corso e proseguiranno in queste ore. I vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per verificare l’eventuale presenza di altre persone sotto le macerie e per mettere in sicurezza l’area. La zona è stata transennata per consentire l’intervento dei soccorritori e per evitare ulteriori rischi ai residenti.

Grande apprensione tra gli abitanti del quartiere, molti dei quali sono scesi in strada subito dopo aver sentito il boato. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto una nube di polvere e detriti alzarsi rapidamente dopo l’esplosione.

Nelle prossime ore saranno effettuati ulteriori rilievi tecnici per accertare l’origine della deflagrazione e verificare eventuali responsabilità.