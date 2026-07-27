Cronaca

Difende un amico da una rapina a Roma: 8 giorni di agonia

Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita e il ricovero nel reparto di terapia intensiva, le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. La vittima, nordafricana. L'aggressore, un gambiano

di Angelo Vitale - 27 Luglio 2026

Difende un amico durante una rapina alla stazione Togliatti della Metro: muore a Roma dopo 8 giorni di agonia.

Muore dopo 8 giorni di agonia

Un tentativo di difesa sfociato in una tragedia. È deceduto dopo oltre una settimana di agonia in ospedale Mohammed, cittadino di origini nordafricane, aggredito il 18 luglio nello snodo ferroviario della stazione Palmiro Togliatti, lungo via Collatina a Roma.

L’episodio si era consumato intorno alle 16:30. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo era intervenuto per proteggere un suo conoscente che era stato preso di mira da un rapinatore.

L’aggressione con un cacciavite e la corsa in ospedale

Nel tentativo di interrompere l’aggressione e sventare la rapina ai danni dell’amico, Mohammed si era frapposto tra la vittima e il rapinatore. Per tutta risposta, l’aggressore aveva estratto un cacciavite, colpendolo con violenza prima di darsi alla fuga.

L’allarme al 112 scattato immediatamente

I soccorritori del 118 giunti sul posto avevano trovato l’uomo accasciato a terra in condizioni disperate anche perché preso a calci, trasportandolo d’urgenza in ospedale.

Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita e il ricovero nel reparto di terapia intensiva, le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi.

Per il delitto era già finito in carcere un cittadino di origini gambiane.

Il quadro clinico precipitato a distanza di otto giorni

Le indagini per omicidio: sulla vicenda indaga la polizia coordinata dalla Procura di Roma. Con il decesso della vittima, l’ipotesi di reato a carico dell’aggressore formalmente cambiata in omicidio.