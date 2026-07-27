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Gse, nel 2025 produzione a 19,3 miliardi e utile netto di 10,6 milioni

di Italpress - 27 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – L’assemblea del Gestore dei Servizi Energetici – Gse ha approvato il bilancio d’esercizio 2025, che registra un valore della produzione pari a 19,3 miliardi e un utile netto di 10,6 milioni. L’assemblea ha deliberato la distribuzione integrale dell’utile all’azionista unico, il ministero dell’Economia e delle Finanze, a titolo di dividendo. Il 2025 ha confermato e rafforzato il ruolo del Gse nell’attuazione delle politiche pubbliche per la transizione energetica. Nel corso dell’anno la società ha erogato oltre 16 miliardi di incentivi e gestito risorse Pnrr per oltre 4,4 miliardi, di cui circa 3,8 miliardi impegnati nell’anno. Il Gse ha amministrato 43 meccanismi, gestito circa 2,56 milioni di convenzioni, riconosciuto circa 220 mila qualifiche ed evaso oltre 710 mila richieste di assistenza. “Il bilancio 2025 restituisce l’immagine di una società solida, pienamente impegnata a sostenere le istituzioni, le imprese, le pubbliche amministrazioni e i cittadini nella realizzazione della transizione energetica”, ha dichiarato il presidente del Gse, Alfredo Maria Becchetti. “In una fase in cui sicurezza energetica, competitività e decarbonizzazione devono procedere insieme, il Gse continua a mettere a disposizione del Paese competenze, strumenti e capacità di attuazione, contribuendo a trasformare le politiche pubbliche in investimenti e risultati concreti sui territori”, ha aggiunto.

“Abbiamo affrontato un anno caratterizzato dall’ampliamento dei compiti affidati al Gse e da volumi operativi quasi raddoppiati”, ha dichiarato l’ad del Gse, Vinicio Mosè Vigilante. “Oltre ai 16 miliardi di incentivi erogati e alle risorse Pnrr gestite, i risultati del 2025 dimostrano la capacità della società di attuare con rapidità nuove progettualità, rendendo più agevole l’accesso alle diverse misure di incentivazione e promuovendo la transizione energetica come leva per contrastare la volatilità dei prezzi dell’energia. Questi risultati sono stati possibili grazie alle competenze e alla professionalità delle persone del Gse, che ci consentono di affrontare con fiducia le sfide del futuro. Il bilancio 2025 conferma, inoltre, una gestione efficiente del Gse che, per il terzo esercizio consecutivo, ha permesso di non richiedere al sistema energetico alcun contributo per la copertura dei costi operativi, arrivando anzi a supportarlo attraverso versamenti per circa 12 milioni”, ha aggiunto. È stato inoltre presentato all’assemblea il bilancio consolidato del gruppo Gse, che registra un valore della produzione pari a 62,8 miliardi e un utile netto di Gruppo pari a 13,5 milioni. L’assemblea ha inoltre nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028 nelle persone di Gabriele Mello Rella presidente; Roberto Moreno e Ilaria Cerreta, Sindaci Effettivi. L’assemblea ha inoltre integrato il Cda con la nomina di Roberta Nelly Spada, nuova consigliera di amministrazione in sostituzione della dimissionaria Caterina Belletti.

– foto logo GSE –

(ITALPRESS).