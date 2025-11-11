Attualità

Evacuata palazzina in fiamme a Tor Sapienza

Un uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sandro Pertini

di Redazione - 11 Novembre 2025

I vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme nell'edificio abbandonato in zona Collatina, alla periferia di Roma, 11 novembre 2025.

Grande spavento a Tor Sapienza. I vigili del fuoco di Roma sono intervenuti con due squadre, due autobotti e un’autoscala, in via Cesare Tallone per l’incendio di un edificio abbandonato nel quale si trovavano persone che lo occupavano. Lo stabile è stato evacuato. Un uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sandro Pertini. Sul posto i poliziotti.

L’uomo ferito nell’incendio si sarebbe lanciato dal secondo piano per mettersi in salvo. Ha riportato polifratture e intossicazione da monossido di carbonio