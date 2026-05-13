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Fiat Grande Panda Turbo 100, per chi preferisce il cambio manuale

di Italpress - 13 Maggio 2026

MILANO (ITALPRESS) – L’offerta di Grande Panda si amplia, forte degli ottimi risultati del 2025 e soprattutto di quelli dei primi quattro mesi del 2026: 16.900 immatricolazioni, conquistando il primo posto nel segmento B berlina e il terzo nella classifica assoluta italiana. Alessio Scutari, Managing Director Fiat & Abarth Italia, definisce “straordinario il riscontro di pubblico di Nuova Grande Panda che nei primi 4 mesi dell’anno è la più venduta tra le auto compatte della sua categoria”. Grazie a questi risultati, la gamma ora si arricchisce raggiungendo il numero di tre motorizzazioni disponibili: benzina (100 CV con cambio manuale), Ibrida (110 CV con batteria agli ioni di litio da 48 volt e cambio automatico doppia frizione eDCT) ed elettrica (batteria da 44 kWh e motore elettrico da 83 kW – 113 CV).

La scelta di introdurre una versione a benzina con trasmissione manuale si basa su un riscontro della clientela che ha fornito numeri interessanti: nel 2025 il 45% dei clienti del segmento B ha scelto un’auto con motorizzazione a benzina e ben il 55% dei clienti ha prediletto il cambio manuale. Numeri che descrivono un pubblico consistente, per cui la configurazione “motore benzina e cambio manuale” rappresenta la scelta più equilibrata per il proprio stile di vita e i costi di utilizzo.

Da qui la Grande Panda Turbo 100. Si tratta di un’auto lunga 3,99 m, larga 1,76 m, alta 1,63 m e con un bagagliaio da 412 litri. La vettura è equipaggiata con un motore benzina da 100 CV e 205 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a 6 marce: può raggiungere una velocità massima di 160 km/h e passare da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi. “Si tratta quindi di “un motore moderno e tecnologico a ciclo Miller con una turbina a geometria variabile per avere tanta coppia già ai bassi regimi, una parte termica e quindi delle testate ridisegnate per poter raggiungere dei rapporti di compressione più alti con pressioni a 350 bar di iniezione – spiega Scutari – Quello che mostriamo oggi è tutto ciò che ci si aspetta da un motore moderno, tecnologico e performante capace di tenere insieme piacere di guida, prestazioni e consumi contenuti, poco sopra i 5 l ogni 100 km. Un altro dettaglio tecnico rilevante è la coppia massima erogata a 1750 giri, che vuol dire motore pronto, reattivo, elastico”.

La versione con motore benzina Turbo 100 è disponibile in tutti gli allestimenti Pop, Icon e La Prima per dare anche la massima scelta in termini di equipaggiamenti, confort e tecnologia. Grande Panda con nuovo motore Turbo 100 è proposta in promozione a 14.950 euro oltre oneri finanziari, grazie a un’iniziativa che prevede la rottamazione di un veicolo fino a Euro 4 e la sottoscrizione di un finanziamento Stellantis Financial Services Italia.

foto: xh7/Italpress

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