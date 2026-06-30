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Hyundai svela la IONIQ 3, la compatta elettrica sviluppata per l’Europa

di Italpress - 30 Giugno 2026

MILANO (ITALPRESS) – Hyundai amplia la famiglia IONIQ e presenta una nuova configurazione della IONIQ 3, la hatchback compatta 100% elettrica progettata per il mercato europeo. Dopo il debutto mondiale della versione N Line alla Milano Design Week 2026, il marchio coreano ha diffuso nuove immagini del modello, mettendo in evidenza il design della gamma standard e le soluzioni pensate per coniugare efficienza, comfort e innovazione tecnologica. Basata sulla filosofia stilistica “Art of Steel”, IONIQ 3 si distingue per la silhouette “Aero Hatch”, che unisce linee essenziali, efficienza aerodinamica e un’abitabilità studiata per l’utilizzo quotidiano. L’ampia scelta di cerchi, da 16 a 18 pollici, e le numerose possibilità di personalizzazione consentono di adattare l’auto ai diversi gusti dei clienti. Grande attenzione è stata dedicata anche agli interni, sviluppati secondo il concetto “Furnished Space”, che trasforma l’abitacolo in uno spazio accogliente ispirato all’ambiente domestico. Materiali selezionati, superfici pulite e combinazioni cromatiche personalizzabili contribuiscono a creare un’atmosfera moderna e confortevole, mentre la disposizione degli elementi migliora ergonomia e facilità d’uso.Sul fronte della tecnologia, IONIQ 3 è il primo modello Hyundai destinato all’Europa a introdurre il nuovo sistema di infotainment PLEOS Connect, basato su Android Automotive OS. La piattaforma offre un’interfaccia intuitiva, display fino a 14,6 pollici, un marketplace dedicato alle applicazioni e il nuovo assistente vocale intelligente Gleo AI, progettato per gestire in modo naturale le principali funzioni del veicolo attraverso comandi vocali evoluti. Sviluppata, collaudata e prodotta in Europa, presso lo stabilimento Hyundai Motor Tùrkiye di Izmit, la nuova IONIQ 3 nasce tenendo conto delle esigenze dei clienti europei, dalle caratteristiche della rete stradale alle abitudini di guida. Con questo modello Hyundai punta a rafforzare la propria presenza nel segmento delle compatte elettriche, proponendo una vettura che combina design, connettività e tecnologie di ultima generazione con un’elevata efficienza e una spiccata vocazione all’utilizzo quotidiano.

foto: ufficio stampa Hyundai Italia

(ITALPRESS).