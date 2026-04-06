FIFA 2026, America 250 e Route 66: si accende l’estate negli Usa

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Smith (Brand Usa): da Chicago a LA sul Great American Road Trip

di Askanews - 6 Aprile 2026

Milano, 6 apr. (askanews) – Gli Stati Uniti si preparano a un 2026 ricco di appuntamenti che attireranno milioni di visitatori da tutto il mondo. Tra i principali, i Mondiali di calcio FIFA; l’anniversario dei 250 anni dell’Indipendenza nazionale e il centenario della Route 66.

“Gli occhi del mondo saranno puntati su 11 città statunitensi che ospitano le partite del Mondiale. Alcune città sono molto note, i nostri principali gateway, ma ci sono anche altre che potrebbero essere nuove e da scoprire, come Kansas City, magari meno conosciute per il mercato italiano”, afferma Malcolm Smith, Senior Vice President, Global Markets & Chief Trade and Product Development Officer di Brand USA.

Tra le città coinvolte spiccano New York o Los Angeles, ma anche possibili scoperte inattese. I veri tifosi saranno a caccia dei base camp delle squadre nazionali, proprio mentre l’estate si infiamma con le celebrazioni del 4 luglio, potenziate per il semiquinquennale dell’America. L’evento clou estivo coincide infatti con le tradizionali celebrazioni del 4 luglio, ma amplificate nel 250esimo anniversario della Dichiarazione di Indipendenza, con festival in tutto il Paese. E a fine anno, il centenario della Route 66 da Chicago a Los Angeles promette emozioni sul “Great American Road Trip”.

“Il 4 luglio è sempre una grande celebrazione negli Stati Uniti, con festival ed eventi in tutto il Paese. Quest’anno sarà ancora più grande e interessante: coincide con i Mondiali, quindi ci sarà molto da fare in estate”, promette Smith. “La Route 66, che va da Chicago fino a Los Angeles, termina infatti a Santa Monica con molti luoghi simbolo lungo il percorso. Vedrete molte promozioni sul Great American Road Trip che stiamo facendo da anni: quest’anno prenderanno vita. E prima di rendervene conto, il testimone passerà a Los Angeles per le Olimpiadi estive del 2028”.

Ma gli Stati Uniti sono davvero aperti ai turisti?, gli chiediamo.

“Sì, assolutamente. So che di recente ci sono state voci su possibili modifiche ai visti o alla procedura ESTA. Al momento, non è cambiato nulla. Per questo è davvero importante visitare il nostro sito web, americathebeautiful.com. Manteniamo le informazioni più aggiornate su eventuali modifiche ai visti o all’ESTA. Al momento la procedura non è cambiata. E se ci saranno modifiche ufficiali, noi di Brand Usa ci assicureremo di comunicarle al mercato con tempestività”.

Gli Stati Uniti insomma sul piano turistico si apprestano a un 2026 denso di eventi capaci di catalizzare l’attenzione globale, aprendo opportunità per molteplici tipologie di viaggiatori. Chi seguendo il proprio interesse per la storia, chi la passione sportiva o lo spirito di avventura.

“È un ottimo momento per viaggiare negli Stati Uniti” chiosa Smith. “Non potrebbe essere meglio perché l’euro si è rafforzato sul dollaro e con i nuovi voli, se si ha flessibilità, si possono trovare ottime offerte nelle stagioni intermedie, come maggio o settembre”.

Intervista di Cristina Giuliano

Montaggio di Linda Verzani

Immagini askanews, Brand Usa