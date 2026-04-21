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Fine era Apple: Cook lascia il trono, ecco chi dovrà sfidare l’IA

Nuovo ceo un "visionario con l'anima da innovatore"

di Dave Hill Cirio - 21 Aprile 2026

Apple, si cambia, via Cook: il terremoto che la Silicon Valley aspettava da anni è arrivato. L’annuncio ufficiale, Tim Cook lascerà la carica di ceo dal primo settembre 2026, passando al ruolo di presidente esecutivo.

Apple, chi dopo Cook?

Dopo quindici anni passati a trasformare la “mela” in una macchina da 4 trilioni di dollari, Cook cede il testimone a John Ternus, attuale capo dell’ingegneria hardware e volto dei prodotti di maggior successo dell’ultimo decennio.

Chi è John Ternus, il “custode del silicio”

Non è un caso che la scelta sia caduta su Ternus. Definito da Cook come un “visionario con l’anima da innovatore”, Ternus ha guidato lo sviluppo di iPhone, iPad e della rivoluzione dei chip Apple Silicon. La sua nomina segna un ritorno al “cuore ingegneristico” dell’azienda.

Mentre Cook ha scalato i profitti e la logistica, a Ternus spetta il compito di riportare il prodotto al centro del villaggio, integrando l’intelligenza artificiale generativa in ogni microchip.

La nuova “diarchia” e il rimpasto dei poteri

Il passaggio di consegne non è un addio, ma una ristrutturazione profonda. Insieme a Ternus, sale in cattedra Johny Srouji, l’uomo dietro i processori serie M e A, che espande il suo raggio d’azione diventando chief hardware officer e assorbendo le deleghe lasciate libere dal nuovo ceo.

Cook, dal suo nuovo ufficio di presidente, si dedicherà alla diplomazia globale e ai rapporti con i governi, lasciando a Ternus la gestione quotidiana della “navicella spaziale” di Cupertino.

Wall Street e la scommessa sulla continuità

Gli analisti hanno reagito con un timido ottimismo. Il titolo Apple ha tenuto, riflettendo la fiducia in un piano di successione studiato per anni. La sfida per Ternus sarà enorme: ereditare un’azienda al picco massimo e dimostrare che Apple può ancora stupire in un mercato dove i visori Vision Pro e l’IA non hanno ancora trovato la “killer app” definitiva.

Il dubbio degli utenti: avremo ancora “One More Thing”?

La domanda che agita i forum tech è meno finanziaria e più filosofica: Ternus avrà il carisma per incendiare il palco apple come faceva Jobs o la precisione rassicurante di Cook?

La vera incognita di questo cambio al vertice è se Apple riuscirà a mantenere la sua capacità di creare bisogni che non sapevamo di avere, o se diventerà “solo” un gigante dell’hardware impeccabile ma privo di quella scintilla di magia che l’ha resa un culto globale.