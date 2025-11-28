Fino a domenica lo Zecchino d’Oro: finale con Carlo Conti
Torna la tradizionale rassegna dedicata ai piccoli cantanti accompagnati dal Coro dell'Antoniano di Bologna
Da oggi a domenica 30 novembre torna su Rai 1 (anche in streaming su RaiPlay) lo Zecchino d’Oro. Semifinali di questa 68esima edizione con Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni, finale con Carlo Conti, direttore artistico. Quattordici nuovi brani, venti piccoli cantanti e una tradizione che continua a cantare l’infanzia.
Che cos’è lo Zecchino d’Oro
Nato nel 1959, lo Zecchino d’Oro è diventato un’istituzione della tv italiana. Ogni anno bambini dai 4 ai 10 anni interpretano canzoni originali. Ad accompagnarli, il coro stabile dell’Antoniano di Bologna. Il festival, non solo un concorso: un ponte generazionale, un rito collettivo che ha accompagnato generazioni di famiglie.
L’edizione 2025: date, orari e chi lo presenta
Le semifinali vanno in onda oggi, ore 17:05–18:40, e sabato 29 novembre, ore 17:10–18:40 su Rai 1 e RaiPlay.
La finale è fissata per domenica 30 novembre, ore 17:20–20:00.
Novità di quest’anno: canzoni, autori e partecipanti
Questa edizione propone 14 brani inediti. Li interpretano 20 bambini provenienti da 10 regioni italiane, accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Margherita Gamberini.
Tra gli autori nomi noti: Stefano Accorsi, Enrico Nigiotti, Giuliano Sangiorgi. Un segnale chiaro: lo Zecchino resta fedele all’anima popolare, ma apre a sensibilità moderne e talento adulto.
Da oggi disponibile la compilation ufficiale “Zecchino d’Oro 68ª edizione”, in digitale e in CD, con tutti i brani in gara. Perfetta per chi vuole ascoltare lo Zecchino anche fuori dal palinsesto tv.
Tradizione, inclusione e solidarietà
Anche quest’anno lo Zecchino accompagna musica e valori. Il festival sostiene l’iniziativa benefica Operazione Pane, promossa dall’Antoniano con la Rai, per aiutare ta mense francescane in Italia e all’estero. Un gesto concreto, in linea con lo spirito della manifestazione.
Lo show conferma il suo animo inclusivo: piccole voci, grandi speranze, un palco dove ogni bambino conta, indipendentemente da tutto.
Perché vale la pena seguirlo
Lo Zecchino d’Oro non è nostalgia, né uno show per tornare bambini. È un gesto semplice: musica, innocenza, emozione. In tempi in cui la tv cerca il colpo grosso, il melodramma, la polemica, lo Zecchino propone leggerezza e autenticità.
Invita a sedersi davanti alla tv per ascoltare una canzone. A ridere con una voce innocente. A credere che l’infanzia, con le sue domande e la sua ingenuità a volte geniale, meriti ancora un palco.
