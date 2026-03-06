Focaccia morbida fatta in casa, facile da preparare e sfiziosa da gustare
Alta, soffice e dorata: la focaccia fatta in casa torna protagonista con una ricetta semplice e ben bilanciata, perfetta per ogni tavola.
Una focaccia alta, soffice e ben alveolata nasce da pochi ingredienti essenziali e da una lievitazione curata. Questa ricetta, pensata per una teglia da 26 cm di diametro e almeno 5 cm di altezza, garantisce un risultato morbido all’interno e leggermente croccante in superficie.
Ingredienti per l’impasto
- 500 g di farina 00
- 300 g di acqua a temperatura ambiente
- 30 g di olio extravergine d’oliva
- 4 g di lievito di birra fresco
- Sale fino q.b.
Ingredienti per la salamoia e il condimento
- 35 g di olio extravergine d’oliva
- 10 g di acqua
- Fiocchi di sale q.b.
- Rosmarino q.b.
Preparazione
1. Impasto
Lavorare gli ingredienti in planetaria fino a ottenere un impasto liscio, morbido e ben incordato. L’olio va aggiunto solo quando farina, acqua e lievito hanno già formato una massa omogenea, così da favorire elasticità e struttura.
2. Prima lievitazione
Trasferire l’impasto della focaccia in una ciotola leggermente oliata, coprire con pellicola e lasciare lievitare per circa 2 ore a temperatura ambiente. L’impasto deve aumentare visibilmente di volume.
3. Stesura in teglia
Ungere la teglia e trasferire l’impasto al centro. Senza sgonfiarlo, allargarlo delicatamente con le mani fino a coprire la superficie. Lasciare lievitare nuovamente per circa 1 ora.
4. Formazione dei caratteristici buchi
Quando la focaccia è ben gonfia, creare le tipiche fossette premendo con le dita leggermente unte. I buchi devono essere profondi ma senza strappare l’impasto.
5. Condimento
Mescolare olio e acqua per ottenere la salamoia, distribuirla sulla superficie e completare con fiocchi di sale e rosmarino.
6. Cottura
Infornare a 200°C per circa 45 minuti, fino a ottenere una superficie dorata e una base ben cotta. Lasciare intiepidire prima di tagliare.Consigli per una focaccia ancora
