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Fondazione ENEA Tech e Biomedical investe in Oversonic Robotics

di Italpress - 24 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – Fondazione ENEA Tech e Biomedical annuncia il suo ingresso nel capitale di Oversonic Robotics, società italiana deep tech attiva nella robotica cognitiva e sviluppatrice di RoBee, il primo robot umanoide cognitivo certificato per operare in ambienti industriali complessi e in contesti sanitari. L’investimento complessivo pari a 7 milioni di euro si inserisce nella missione della Fondazione di sostenere tecnologie innovative ad alto impatto nel settore biomedicale e nella sanità, favorendo lo sviluppo e la diffusione di soluzioni in grado di affiancare operatori e strutture di cura attraverso sistemi robotici avanzati.

RoBee rappresenta una piattaforma umanoide cognitiva progettata per interagire con persone, macchinari e ambienti attraverso sistemi di intelligenza artificiale. Oltre alle applicazioni già operative in ambito manifatturiero, la tecnologia è in fase di sviluppo per utilizzi in ambito sanitario, con potenziali impieghi a supporto di attività assistenziali, logistiche e di supporto agli operatori.

-Foto Ufficio Stampa ENEA Tech e Biomedical-

(ITALPRESS).