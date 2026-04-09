Cronaca

Frana, riaperta A14: Salvini sul posto e fondi in Cdm

Situazione ancora critica per decine di sfollati

di Dave Hill Cirio - 9 Aprile 2026

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini durante i sopralluoghi odierni

Ultimora, buone notizie per la viabilità sulla dorsale adriatica bloccata dalla frana: l’autostrada A14 è stata ufficialmente riaperta al traffico nel tratto molisano, sul posto Salvini.

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è arrivato per un sopralluogo tecnico sul posto della frana che giorni fa ha bloccato l’A14, mentre il Consiglio dei Ministri prepara i primi stanziamenti per l’emergenza.

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La frana: riaperta l’A14

Dopo giorni di paralisi che hanno letteralmente diviso in due l’Italia, la circolazione sulla A14 Bologna-Taranto riprende a respirare. Dalla tarda mattinata di oggi, riaperto il tratto compreso tra i caselli di Vasto Sud e Termoli.

Riapertura A14: come si circola

Secondo quanto comunicato da Autostrade per l’Italia, il traffico è attualmente garantito attraverso l’installazione di una corsia in deviazione sulla carreggiata nord. Questo permette il transito sia in direzione Bari che in direzione Pescara, sebbene su un’unica corsia per senso di marcia.

La decisione, dopo che i monitoraggi tecnici hanno confermato un arresto del movimento franoso di Petacciato, che nei giorni scorsi aveva subito uno spostamento di oltre un metro a causa del forte maltempo.

Il sopralluogo di Matteo Salvini e i fondi in Consiglio dei ministri

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, è arrivato nel primo pomeriggio nelle zone colpite per verificare di persona l’entità dei danni e coordinare i prossimi passi.

“L’obiettivo è il ripristino totale in tempi record,” ha dichiarato. E sottolineata l’importanza strategica dell’arteria per l’economia del Sud. Parallelamente, a Roma, il Consiglio dei ministri è al lavoro per deliberare i primi fondi d’urgenza necessari non solo alla viabilità stradale, ma anche al consolidamento del versante idrogeologico.

Ferrovia Adriatica: riapertura prevista per venerdì

Novità positive arrivano anche dal fronte ferroviario. Rfi ha confermato che i lavori di ripristino dei binari (deformati dal fango) procedono spediti. La riapertura della linea Adriatica è prevista per domani, venerdì 10 aprile, sebbene i treni dovranno inizialmente viaggiare a velocità ridotta (circa 30 km/h) sotto costante sorveglianza delle squadre di emergenza.

Situazione critica per gli sfollati

Nonostante il parziale ripristino della viabilità, resta alta l’attenzione sul comune di Petacciato. Circa cinquanta persone restano evacuate dalle proprie abitazioni. La Protezione Civile e la Regione Molise stanno valutando l’agibilità degli edifici, mentre si attende il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale, già richiesto a gran voce dalle autorità locali e dalla vicina regione Abruzzo.