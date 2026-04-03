Abbonati

L'identità: Storie, volti e voci al femminile Poltrone Rosse

Iscriviti alle newsletter

Attualità

Giorgetti invoca la deroga al Patto di Stabilità, l’Ue chiude

Per la Commissione Ue non siamo ancora in "grave recessione"

di Martino Tursi -

Giorgetti propone, l’Unione europea (non) dispone: la clausola generale di salvaguardia del Patto di Stabilità non si tocca. Questa mattina, dopo il consiglio dei ministri in cui il governo italiano, oltre a salutare in Gianmarco Mazzi il nuovo ministro al Turismo, ha dato il via libera alla proroga del taglio alle accise, il titolare del Mef aveva ventilato l’idea che, prima o poi, si dovesse pur finire a mettere in discussione il paletto del 3 per cento. Siamo in una situazione tempestosa, a dir poco, e la fin della procella tuttora non si vede. A Bruxelles, però, hanno altre idee.

Patto di Stabilità? “Non è il momento”

Giorgetti aveva parlato della necessità di avviare una “riflessione a livello europeo” ovviamente “se la situazione non cambierà”. Un passaggio, per il ministro all’Economia, “inevitabile”. “Ho espresso questa mia valutazione già all’inizio del conflitto, l’ho ribadita all’Eurogruppo a inizio settimana, lo farò in qualsiasi consesso internazionale perché questa è la realtà”. Ecco, la risposta da Bruxelles a Giorgetti, sul patto di Stabilità, è arrivata a strettissimo giro. E no, non è certo quella che si aspettava.

Il burocratese e i suoi meravigliosi orizzonti

La replica a Giorgetti sul Patto di Stabilità è giunta dal solito, anzi in questo caso dalla solita, portavoce della Commissione Ue. “La clausola generale di salvaguardia (Gec) del Patto di stabilità e crescita, che consente agli Stati membri di discostarsi dal loro percorso di spesa netta, può essere attivata solo in caso di grave recessione economica nell’area dell’euro o nell’ Ue nel suo complesso”. In nostro caso, no? Ecco, la risposta della Commissione è no: “Stiamo monitorando attentamente la situazione instabile in Medio Oriente, ma non ci troviamo in questo scenario”. Aspettiamo prima che la benzina arrivi a tre euro. Ammesso, e non concesso, che di carburanti ne avremo ancora.

Torna alle notizie in home

Dalla stessa categoria

Notizie Video

Le ultime news