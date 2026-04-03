Politica

Mazzi è ministro al Turismo: “Mondo di grandi professionalità”

Gli auguri di Meloni: "Buon lavoro, la sua esperienza sarà valore aggiunto"

di Cristiana Flaminio - 3 Aprile 2026

Le prime parole di Gianmarco Mazzi da ministro del Turismo: “Il turismo è un mondo ricco di fascino e grandi professionalità che richiede cura attenta perché rappresenta un pilastro dell’economia italiana. Sono onorato di questo incarico e ringrazio il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio per la fiducia accordatami”. E ancora: “Porterò avanti l’impegno in modo responsabile, con la massima energia e dando continuità al lavoro svolto dal Ministro Daniela Santanchè”. Infine “un ringraziamento anche al Ministro Alessandro Giuli, lavorare insieme alla cultura è stato entusiasmante e continueremo a farlo”, ha concluso Mazzi.

Meloni: “Buon lavoro a Mazzi nuovo ministro del Turismo”

Sui social, la premier Giorgia Meloni ha espresso i suoi auguri al nuovo responsabile del Dicastero: “Buon lavoro a Gianmarco Mazzi, nuovo Ministro del Turismo. La sua esperienza nel settore della cultura e dello spettacolo, la sua capacità di riconoscere il talento e promuovere le eccellenze italiane, saranno un valore aggiunto per continuare a valorizzare al meglio l’Italia nel mondo e a rafforzare sempre di più l’attrattività della nostra Nazione”.

Gianmarco Mazzi ha giurato: è lui, anche ufficialmente, il nuovo ministro al Turismo. Questa mattina la cerimonia. Da Forza Italia giunge subito un’apertura al nuovo responsabile del dicastero: “Auguri di buon lavoro al Ministro Gianmarco Mazzi, perché ne avrà davvero molto”, ha dichiarato Carlo De Romanis, responsabile nazionale Turismo di Forza Italia: “Sono numerosi i temi da affrontare: riformulazione dell’imposta di soggiorno, gestione del comparto ricettivo in maniera distinta tra grandi città ed aree interne del Paese, incentivazione dell’intermodalità nei trasporti, accompagnamento nell’uso proficuo dell’intelligenza artificiale, tutela dei tour operator e agenzie da cancellazioni di viaggi per eventi di forza maggiore, valorizzazione della qualità e della formazione degli operatori, dalle guide turistiche ai destination manager promozione del fuori stagione, dei borghi, del turismo all’aria aperta, del cicloturismo, dei cammini e molto altro ancora. Forza Italia è a completa disposizione nel sostenere le future azioni del nuovo Ministro”.

Il nuovo ministro al Turismo Mazzi arriva al Quirinale

Anche Giorgia Meloni al giuramento del nuovo ministro del turismo Gianmarco Mazzi. La premier è arrivata intorno alle 10.30 al Colle per presenziare alla cerimonia che incoronerà l’ex sottosegretario alla Cultura a guida del Ministero al Turismo. Mazzi è giunto al Quirinale insieme a Rita Rubini, sua capo segreteria al Mic.

Il nuovo ministro al Turismo sarà Gianmarco Mazzi. Sarà lui a raccogliere la delega, trattenuta ad interim dalla premier Giorgia Meloni, dopo le dimissioni presentate da Daniela Santanché. Stando a quanto trapela, è atteso già alle dieci e trenta al Quirinale per prestare giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il suo arrivo al Colle è atteso per le 10.15. Mazzi, già sottosegretario alla Cultura, sarà dunque il nuovo responsabile del dicastero al Turismo. E subentra in un momento molto preoccupante per il comparto con i venti di crisi che spirano sul trasporto aereo (e non solo) in Europa e nel mondo.

Mazzi ministro al Turismo

Esponente di Fratelli d’Italia, Mazzi è stato sottosegretario alla Cultura fino a qualche ora fa. La decisione è arrivata mentre si sta tenendo il consiglio dei ministri convocato per questa mattina alle ore 9. Una scelta che blinda la compagine di governo. I dossier sul tavolo per il nuovo ministro al Turismo sono tanti. Ci sono le potenzialità del comparto messe, adesso, a dura prova dalla situazione internazionale. Un problema che impatta, come noto, sui trasporti aerei in prima battuta. Mentre in Europa si profila sempre più minaccioso il fantasma del razionamento dei carburanti. Che potrebbe, ovviamente, impattare innanzitutto sugli aerei.