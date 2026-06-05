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Giornata mondiale dell’ambiente, Pichetto “La sua tutela è priorità dell’azione pubblica”

di Italpress - 5 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – “L’ambiente non è una risorsa inesauribile, ma il fondamento della nostra salute, della nostra sicurezza e della nostra prosperità. Proteggere gli ecosistemi, ridurre l’inquinamento, contrastare i cambiamenti climatici e promuovere un uso sostenibile delle risorse significa investire nel futuro delle prossime generazioni”. Così il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente.

“Le sfide ambientali che abbiamo di fronte richiedono un impegno condiviso e una visione di lungo periodo. Per questo il Governo continua a sostenere politiche volte alla transizione ecologica, all’economia circolare, alla salvaguardia della biodiversità e alla diffusione di modelli di produzione e consumo più sostenibili”, spiega.

“La Giornata Mondiale dell’Ambiente rappresenta un’occasione importante per rafforzare la consapevolezza collettiva e ricordare che ogni gesto, individuale e comunitario, può contribuire a generare un cambiamento positivo. L’Italia possiede un patrimonio ambientale straordinario che abbiamo il dovere di custodire e valorizzare. Solo attraverso la collaborazione tra istituzioni, mondo della ricerca, sistema produttivo e cittadini potremo costruire un modello di sviluppo capace di coniugare crescita economica, innovazione e sostenibilità. Rinnoviamo oggi il nostro impegno affinché la tutela dell’ambiente continui a essere una priorità dell’azione pubblica e una responsabilità condivisa da tutti”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).