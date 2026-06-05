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Mated “Con ‘PALERMITANO’ racconto la città che mi ha cresciuto”

di Italpress - 5 Giugno 2026

MILANO (ITALPRESS) – Partire dalle proprie radici per costruire un nuovo percorso. Da questa esigenza nasce “PALERMITANO”, il primo progetto ufficiale di Massimo Lo Cascio, in arte Mated, giovane artista di Palermo che ha scelto di mettere al centro la città che lo ha cresciuto, tra appartenenza, identità e voglia di riscatto.

“Ho scelto questo nome perché pensavo fosse giusto partire dalla mia città, rappresentarla il più possibile. È una cosa che nella mia musica ho sempre cercato di fare”, racconta Mated in un’intervista all’Italpress. “Ci tenevo a iniziare un nuovo percorso mettendo le fondamenta su Palermo. Non l’ho fatto con una visione di critica, perché Palermo quella è e quella rimane, ma io la amo e l’accetto per quello che è”.

La passione per la musica nasce presto, quando Mated ha appena 12 anni. I primi ascolti, da Eminem a Emis Killa, accendono una curiosità che diventa scrittura, poi esigenza, infine obiettivo di vita. “Ho iniziato dalla mia stanza, poi con gli amici avevamo un garage in cui facevamo musica. Piano piano è diventata sempre di più una passione”, spiega. A 18 anni arriva la scelta di lasciare Palermo per Milano, alla ricerca di nuove opportunità. Un passaggio decisivo, ma non semplice. “A Palermo purtroppo molte cose mancavano. Milano è stata una bella esperienza, ho imparato tanto e ho visto una realtà totalmente diversa da quella in cui siamo cresciuti noi. Però è stato anche un grande sacrificio, soprattutto all’inizio”.

-Foto Italpress-

(ITALPRESS).