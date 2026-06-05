Attualità

Le rubano bici da 8mila euro mentre parla in Comune di sicurezza

Durante il furto la commerciante bergamasca segnalava proprio la microcriminalità della zona

di Elizabeth Costello - 5 Giugno 2026

Una storia che ha dell’incredibile e che sta facendo discutere l’intera città di Bergamo: rubano a Monica Longhi, nota commerciante del centro e titolare della boutique “Limon concept store” sotto i porticati del Sentierone, una bici da 8mila euro mentre la donna era in comune proprio per protestare contro la microcriminalità della zona.

Problema “sicurezza” a Bergamo. Anche sotto al Comune

La Longhi, vittima di un furto clamoroso nel pomeriggio di mercoledì. La donna si era recata a Palazzo Frizzoni per un incontro istituzionale incentrato proprio sul tema dell’ordine pubblico, ma all’uscita non ha più ritrovato il suo prezioso mezzo a due ruote.

Il furto davanti a Palazzo Frizzoni sotto le telecamere

La dinamica dell’episodio sfiora l’ironia. La commerciante, insieme ad una delegazione di colleghi del Sentierone, aveva fissato un appuntamento con l’assessore alla Sicurezza, Giacomo Angeloni. Sul tavolo, la richiesta di maggiori tutele e controlli dopo la preoccupante ondata di spaccate che ha preso di mira i negozi del centro cittadino.

Pensando di lasciare la propria bicicletta elettrica in un luogo totalmente sicuro, la commerciante l’ha parcheggiata e legata con la catena proprio davanti all’ingresso del Comune, in una zona videosorvegliata dalle telecamere di sicurezza.

Sicura della posizione, ha persino commesso la leggerezza di non staccare il computerino di bordo dal manubrio.

Il colpo è stato fulmineo: immediato, il furto della costosa bici

Tra le 17:00 e le 18:00, mentre all’interno del palazzo si discuteva di come contrastare la criminalità locale, all’esterno i ladri entravano in azione portando via la bici da 8mila euro.

Sparita una e-bike Riese & Müller da 8mila euro

Non si è trattato di un furto da poco. L’oggetto del desiderio dei malviventi è una e-bike di altissima gamma, una Riese & Müller Nevo3 GT acquistata circa due anni fa per un valore di 8mila euro.

“È il colmo, una vera barzelletta” ha commentato amaramente Monica Longhi a L’Eco di Bergamo. “Mi ero detta: la lego qui davanti al Comune, chi vuoi che me la rubi? E invece…”.

La donna ha espresso forte preoccupazione per la deriva della sicurezza in città, raccontando che solo di recente al figlio è stata sottratta un’altra bicicletta nella zona dei Propilei di Porta Nuova.

Scatta la denuncia alla Polizia Locale e l’appello sui social

Dopo l’amara scoperta, è stato lo stesso assessore Angeloni a consigliare alla commerciante di sporgere immediata denuncia. Gli agenti della Polizia Locale di Bergamo sono già al lavoro per analizzare i filmati registrati dai sistemi di sorveglianza di Palazzo Frizzoni per identificare i responsabili del furto. Nel frattempo, nei punti nevralgici della città, compresa la zona della stazione ferroviaria, sono apparsi volantini con la foto della bicicletta elettrica e l’appello a contattare le forze dell’ordine in caso di avvistamento.