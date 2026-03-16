Attualità

Google Maps cambia volto, navigazione immersiva 3D e AI riscrivono le mappe

di Gianluca Pascutti - 16 Marzo 2026

La nuova navigazione immersiva 3D di Google Maps trasforma la mappa in un ambiente quasi reale. Edifici, svincoli, cavalcavia, incroci complessi e attraversamenti vengono rappresentati in modo più dettagliato, con prospettive dinamiche che seguono il percorso. L’obiettivo è ridurre i momenti di incertezza, dove devo svoltare? quale uscita devo prendere? La risposta è visiva, immediata, tridimensionale.

Funzioni AI

L’app non è più solo una cartografia digitale, ma un sistema che ragiona sul contesto. Le nuove funzioni AI di Google Maps permettono di porre domande in linguaggio naturale, come se si parlasse con un assistente:

Percorsi personalizzati: “Portami sul tragitto più panoramico evitando il traffico intenso.”

Ricerca avanzata di luoghi: “Mostrami ristoranti aperti ora, con buone recensioni, lungo il mio percorso.”

Supporto alla mobilità elettrica: “Trova colonnine di ricarica veloci compatibili con la mia auto.”

L’algoritmo incrocia posizione, orari, recensioni, traffico e preferenze per restituire risposte già filtrate e utilizzabili.

Un’esperienza più naturale, visiva e predittiva

La combinazione tra 3D immersivo e intelligenza artificiale punta a un cambio di paradigma, meno tap, più conversazione; meno astrazione, più realtà. Le indicazioni vocali diventano più naturali, la gestione delle corsie più chiara, gli ingressi a parcheggi e svincoli complessi più riconoscibili. Per chi guida in città sconosciute, l’effetto è quello di avere una guida locale digitale sempre aggiornata.

Perché questo aggiornamento è strategico

Per Google Maps, questo passo segna l’ingresso in una nuova fase, da semplice app di navigazione a piattaforma intelligente per la mobilità quotidiana. Per gli utenti, significa decisioni più rapide, meno errori, più controllo sui propri spostamenti. E la mappa, per la prima volta, assomiglia davvero al mondo che racconta.

Il nuovo aggiornamento

Il nuovo aggiornamento di Google Maps è disponibile in Italia dal 13 marzo 2026. Il rollout è già attivo su tutti i dispositivi compatibili Android e iOS, con rilascio progressivo delle funzioni avanzate come Ask Maps e visualizzazione tridimensionale.

Come scaricarlo

Per ottenere l’ultima versione:

Apri Google Play Store (Android) o App Store (iOS)

(Android) o (iOS) Cerca Google Maps

Tocca Aggiorna se disponibile

se disponibile In alternativa, attiva gli aggiornamenti automatici per ricevere sempre le ultime versioni

Requisiti minimi

Android 10 o superiore

o superiore iOS 15 o superiore

o superiore Connessione stabile per funzioni AI e mappe 3D

Account Google attivo per Ask Maps e personalizzazione

Come verificare se hai l’aggiornamento

Apri l’app e vai su Impostazioni > Informazioni > Versione

Se vedi le voci Navigazione Immersiva o Ask Maps, sei aggiornato

Prova a cercare un luogo con una domanda naturale, ad esempio: “Mostrami un parcheggio libero vicino al centro.”