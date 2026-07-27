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Terna, oltre 2.000 studenti coinvolti in 15 regioni per la Formazione Scuola Lavoro

di Italpress - 27 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa con oltre 2.000 studenti coinvolti la Formazione Scuola Lavoro di Terna 2025-2026, il progetto con cui il Gruppo guidato da Pasqualino Monti porta nelle scuole superiori italiane la conoscenza del sistema elettrico nazionale e delle sfide della transizione energetica. Con quasi 20.000 ore di formazione complessive, l’iniziativa punta ad avvicinare le nuove generazioni a un settore strategico e in costante evoluzione.

Il progetto, si legge in una nota, “si inserisce nel più ampio percorso di collaborazione che Terna ha avviato con il mondo dell’istruzione per contribuire alla formazione di nuovi professionisti e conferma l’impegno della Società nel rafforzare il dialogo tra scuola e impresa, valorizzando competenze e opportunità di orientamento sui territori”

Le classi quarte e quinte di oltre 50 istituti, distribuiti in 15 regioni del Paese, hanno approfondito il ruolo di Terna come gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, responsabile ogni giorno della sicurezza, dell’affidabilità e dell’equilibrio del sistema elettrico nazionale. I percorsi formativi hanno previsto lezioni sul funzionamento del sistema elettrico, approfondimenti su temi del mondo digitale come la cybersecurity e su ambiti innovativi quali la robotica e la programmazione. Le attività sono state arricchite dalle testimonianze dei professionisti di Terna, impegnati in diverse aree aziendali – dalla gestione degli impianti e della rete al dispacciamento, fino allo sviluppo di servizi digitali – e da esperienze immersive in realtà virtuale.

Attraverso minigiochi interattivi, gli studenti hanno potuto simulare alcune attività operative, come la salita al traliccio svolta dal personale specializzato. Il progetto, coordinato dall’Academy di Terna, ha visto il coinvolgimento della Faculty aziendale nelle attività didattiche e del team Recruiting nei momenti dedicati all’orientamento. Grazie al contributo diretto dei professionisti della Società, gli studenti “hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con competenze ed esperienze maturate sul campo e di acquisire strumenti utili per orientare le future scelte formative e professionali”.

In Lombardia la formazione scuola lavoro ha coinvolto circa 350 studentesse e studenti di nove istituti delle province di Milano e Varese. Alcune attività hanno interessato anche docenti e famiglie, con l’obiettivo di “favorire una riflessione condivisa sulle competenze necessarie per affrontare le trasformazioni in atto nel mondo del lavoro e accompagnare le nuove generazioni verso una maggiore consapevolezza delle opportunità offerte dal settore energetico”.

– Foto ufficio stampa Terna –

(ITALPRESS).