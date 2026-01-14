Attualità

Harry Styles, il ritorno epico nel 2026 con un tour e un album: tutto quello che sappiamo

Poster criptici con la frase “We Belong Together” spuntano nelle principali città

di Dave Hill Cirio - 14 Gennaio 2026

Harry Styles scatena entusiasmo mondiale con gli indizi di un ritorno musicale e live con un tour e un album dopo tre anni di silenzio. Poster criptici con la frase “We Belong Together” spuntano nelle principali città e un nuovo sito ufficiale invita i fan a iscriversi per aggiornamenti. Intanto la pop star ha confermato una residenza al Madison Square Garden nel 2026. Il segnale forte di un comeback atteso dai fan. I rumors suggeriscono anche indizi concreti su un quarto album in arrivo e un possibile tour globale.

MSG Residency confermata nel 2026

Harry Styles tornerà sul palco al Madison Square Garden di New York con una nuova residenza concertistica, la seconda della sua carriera, dopo quella sold‑out del 2022. L’annuncio ufficiale non ha ancora i dettagli su date e numero di show, ma la conferma della performance segna una svolta nell’anno dell’atteso ritorno live.

Gli indizi di un nuovo progetto “We Belong Together”: Styles live

Dall’11–12 gennaio, manifesti con la scritta “We Belong Together” sono apparsi in città come New York, Berlino, Manchester e Palermo, accompagnati dal lancio del sito WeBelongTogether.co e da un gruppo WhatsApp ufficiale per fan.

Il linguaggio visivo ricorda le campagne di lancio dei suoi ultimi album e alimenta la speculazione su una sua nuova musica imminente.

Il quarto album: fan e media in fermento

Critici e fan indicano i segnali di una possibile pubblicazione del quarto disco nel primo semestre 2026. Le strategie di marketing (video criptico, slogan e poster) richiamano quelle delle precedenti uscite. Nessuna data di rilascio è confermata, ma l’ipotesi di un HS4 cresce di ora in ora.

I rumors extra‑musicali e l’attesa globale

Oltre alla musica, il nome di Harry Styles è al centro di conversazioni online su potenziali tour e apparizioni, il suo ritorno possibile con un album scatena i fan. Alcuni media americani sottolineano il possibile ritorno anche nei grandi stadi come il Wembley Stadium, mentre discussioni social ribadiscono l’alta aspettativa dei fan per nuovi contenuti.