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Hyundai apre gli ordini della nuova Ioniq 6 N Line

di Italpress - 23 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Hyundai apre ufficialmente l’ordinabilità in Italia di Nuova IONIQ 6, la grande berlina che porta a un livello superiore il concetto di auto elettrica da viaggio, evolvendo ulteriormente la filosofia streamliner che ne ha definito l’identità sin dal debutto. Il modello si rinnova profondamente e distingue per un design ancora più distintivo e rivoluzionario, capace di fondere eleganza, efficienza aerodinamica e dinamismo in un equilibrio unico nel panorama automobilistico.L’inedito allestimento N Line, unico nella nuova gamma italiana e ispirato al carattere sportivo della gamma Hyundai N, esalta il lato più emozionale dell’auto attraverso dettagli estetici più decisi e una presenza su strada ancora più dinamica. La sportività nell’aspetto si esprime attraverso paraurti anteriori e posteriori dal disegno scolpito, elementi orizzontali che accentuano la percezione di larghezza e stabilità, minigonne dedicate e un utilizzo esteso delle superfici nere nella parte anteriore e posteriore per creare un forte contrasto cromatico. A completare il look esclusivo, i cerchi in lega leggera da 20″ con design dedicato abbinati a pneumatici 245/40 R20. L’abitacolo riprende la stessa forte identità con rivestimenti in pelle e materiale scamosciato, pedaliera in metallo, volante a 3 razze rivestito in pelle con logo N e dettagli specifici che rafforzano il legame con l’universo delle sportive Hyundai.La gamma italiana di Nuova IONIQ 6 si articola unicamente sulla versione N Line, pensata per esprimere al meglio il carattere del modello: batteria da 84 kWh, powertrain bimotore AWD da 325 CV, con un listino di 60.300 euro. I clienti possono beneficiare di vantaggi fino a 4.000 euro grazie a una speciale offerta legata al finanziamento Hyundai Plus, che offre la massima flessibilità: al termine del contratto è infatti possibile scegliere se sostituire la propria auto con una nuova Hyundai, mantenerla corrispondendo il Valore Futuro Garantito oppure restituirla, secondo le condizioni previste. Cuore tecnologico di IONIQ 6 N Line è l’architettura elettrica a 800 Volt della piattaforma modulare E-GMP, oggi tra le soluzioni più avanzate del panorama automotive e vero riferimento in termini di velocità di ricarica e gestione energetica. Grazie a questa architettura, IONIQ 6 N Line supporta la ricarica ultra-rapida in corrente continua (10-80% in appena 18 minuti), garantendo al contempo un’autonomia che arriva fino a 595 km nel ciclo combinato (WLTP). La piattaforma integra inoltre pompa di calore, pre-condizionamento della batteria (utile per sfruttare al meglio la potenza della colonnina di ricarica) e tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) per alimentare o ricaricare device sia all’esterno che all’interno dell’auto. Sintesi perfetta di studi ingegneristici, innovazioni tecnologiche e visione progettuale, IONIQ 6 N Line combina un’esperienza di guida intuitiva e appagante con un’efficienza aerodinamica ai vertici della categoria. Il suo distintivo andamento iper-aerodinamico permette infatti di raggiungere un coefficiente di resistenza aerodinamica (CX) pari a 0,215, tra i valori più bassi in assoluto nel panorama automobilistico mondiale.Il posizionamento di IONIQ 6 N Line trova piena espressione in un equipaggiamento di serie particolarmente completo. All’esterno, oltre ai cerchi in lega dedicati da 20″, figurano i fari anteriori a matrice di LED (IFS), maniglie a scomparsa automatiche, vetri posteriori oscurati e specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente. A bordo, il comfort è affidato a sedili anteriori a regolazione elettrica con funzione memory per il guidatore, supporto lombare lato guida, sedute anteriori e posteriori riscaldabili e funzione relaxation, sedili anteriori ventilati, cui si aggiungono rivestimenti in pelle e materiale scamosciato, volante riscaldabile con paddle per la gestione della frenata rigenerativa e funzione I-Pedal, climatizzatore automatico bi-zona, ambient lights per l’abitacolo, sensori pioggia e crepuscolare, portellone posteriore elettrico Smart Power e frunk anteriore. Sul fronte tecnologico, l’esperienza a bordo ruota attorno al quadro strumenti digitale SuperVision da 12,3″ e al sistema di infotainment con schermo touchscreen da 12,3″ e navigazione integrata, con connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto. A completare il pacchetto, Head-Up Display, Digital Key 2.0 per apertura ed avviamento da smartphone o smartwatch compatibili, sistema audio premium BOSE® a 8 canali con subwoofer e amplificatore, servizi telematici Bluelink® e aggiornamenti software Over The Air (OTA). La sicurezza è garantita dall’intero ecosistema Hyundai SmartSense, che di serie comprende – tra gli altri – il sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti (FCA 2.0), il mantenimento attivo della corsia (LKA), il mantenimento al centro della carreggiata (LFA 2.0), il Cruise Control Adattivo con funzione Stop&Go (SCC 2.0), il riconoscimento attivo dei limiti di velocità (ISLA), il Blind-Spot Collision Avoidance Assist (BCA) con Blind Spot View Monitor (BVM), il Surround View Monitor (SVM), il Remote Smart Parking Assist (RSPA 2.0), il Parking Collision Avoidance Assist (PCA) nelle versioni Reverse, Forward e Side, l’Highway Driving Assist 2 (HDA 2.0), il Driver Attention Warning (DAW), l’In Cabin Camera e il Rear Occupant Alert con sensore.

– Foto ufficio stampa Hyundai Italia –(ITALPRESS).