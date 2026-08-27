Italpress Notizie Motori

Hyundai CEO Investor Day 2026, 41 novità per l’Europa entro il 2030

di Italpress - 27 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – Hyundai Motor Company ha annunciato una decisa offensiva di prodotto in occasione del CEO Investor Day 2026, rafforzando l’obiettivo aziendale di raggiungere 5,55 milioni di unità vendute a livello globale entro il 2030 e potenziando al contempo la redditività in tutti i settori dell’azienda. Hyundai presenterà o aggiornerà oltre 100 modelli entro il 2030, compreso il suo Extended Range Electric Vehicle (EREV) che combina la potenza e l’efficienza di un EV con la praticità di un caricatore integrato a bordo. “I nostri fondamentali non sono mai stati così solidi. Hyundai Motor Group è il terzo gruppo automobilistico per dimensioni e il secondo per redditività, il che ci consente di investire mentre altri indietreggiano. Entro il 2030 lanceremo sul mercato oltre 100 nuovi modelli con diverse opzioni di alimentazione e porteremo il nostro margine operativo oltre il 9%. Stiamo sfruttando le partnership per espandere le nuove tecnologie e opportunità e stiamo diventando un’azienda di intelligenza artificiale (AI) che produrrà e implementerà robot e robotaxi”, ha sottolineato Josè Muñoz, Presidente e CEO di Hyundai Motor Company. Hyundai intende consolidare i risultati ottenuti nella prima metà del 2026. L’azienda ha consegnato globalmente due milioni di unità, generando 95.200 miliardi di won di ricavi – in crescita del 2,7% rispetto all’anno precedente – e con un margine operativo del 5,6%.Entro il 2030, Hyundai lancerà o aggiornerà oltre 100 veicoli a livello globale, di cui 58 in Nord America, 49 in Corea, 41 in Europa, 26 in India e 22 in Cina. Molti di questi saranno prodotti completamente nuovi o segneranno il debutto in nuovi segmenti di mercato. Alcune di queste novità arriveranno a breve, come la nuova Elantra, IONIQ 3, la nuova generazione di TUCSON e la prima SANTA FE EREV. A questo si aggiunge un nuovissimo SUV elettrico di segmento A per l’India, un nuovissimo SUV globale di segmento B ed un nuovo SUV di segmento B per l’Europa. Nuove TUCSON e TUCSON Hybrid saranno lanciate nei primi mercati nel quarto trimestre di quest’anno, segnando un passaggio fondamentale nella strategia di prodotto di Hyundai. Con oltre 10 milioni di vendite cumulative, infatti, TUCSON è il modello di maggior successo a livello globale dell’azienda e uno dei simboli dell’appeal del Brand sul mercato. Nuova SANTA FE EREV arriverà nella prima metà del 2027 e rappresenterà un approccio senza compromessi all’elettrificazione. Si prevede che il modello offrirà un’autonomia totale di oltre 600 miglia (965 km), combinando un’esperienza di guida quotidiana vicina a quella di un EV e risolvendo al contempo le preoccupazioni relative all’autonomia e alla ricarica. Il veicolo sarà prodotto negli Stati Uniti presso lo stabilimento Hyundai Motor Manufacturing Alabama. L’azienda punta, inoltre, a entrare nei cosiddetti “white spaces”, segmenti in cui il Brand è oggi assente o sottorappresentato. Questi segmenti rappresentano circa il 29% di tutte le vendite automobilistiche e rappresentano significative opportunità di crescita. Tra questi figurano i veicoli con telaio separato dalla carrozzeria, tra cui un pick-up di medie dimensioni, e i veicoli commerciali leggeri.La gamma ad alte prestazioni Hyundai N si arricchirà di nuovi modelli, mentre l’azienda continua a puntare a 100.000 unità di vendite all’anno entro il 2030.Hyundai aumenterà la propria capacità di produzione globale di 1,27 milioni di unità entro il 2030, di cui 500.000 in Nord America, 320.000 in India, 250.000 nei propri siti CKD e 200.000 in Corea. L’aumento della capacità produttiva in Nord America comprende un ampliamento di 200.000 unità presso Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA), già annunciato in precedenza ma non ancora realizzato, mentre la capacità in Corea include il nuovo sito produttivo per veicoli elettrici di prossima apertura presso lo stabilimento di Ulsan. In Nord America, Hyundai sta aumentando il proprio obiettivo 2030, relativo all’approvvigionamento locale di componenti, passando dal 60% all’80%. La regione offrirà più di 10 modelli ibridi entro il 2030, prodotti presso Hyundai Motor Manufacturing Alabama e Hyundai Motor Group Metaplant America (Georgia). I veicoli ibridi raggiungeranno il 50% del mix di vendite. Le vendite cumulative di questi modelli in Nord America hanno già superato il milione di unità. Le vendite totali in Nord America hanno continuato a crescere, superando le prestazioni del mercato in generale grazie alla domanda record di veicoli ibridi. Le vendite nei primi sei mesi del 2026 hanno raggiunto le 595.457 unità, il miglior primo semestre nella storia della regione. Negli Stati Uniti, Hyundai ha consegnato 489.656 unità nel primo semestre, con un aumento del 3%, un dato trainato da TUCSON e PALISADE e da una gamma ibrida sempre più ampia. Nello stesso periodo, le vendite di IONIQ 5 sono aumentate del 9%. Il Messico ha registrato una crescita del 10% nel secondo trimestre, mentre il Canada è rimasto stabile; entrambi i risultati sono stati sostenuti dalla domanda di veicoli ibridi. In Europa, l’azienda coprirà l’85% del mercato con una gamma completamente elettrificata, che include cinque SUV e veicoli commerciali leggeri completamente nuovi. Hyundai punta ad espandere le vendite di EV in Europa, passando dalle 116.000 unità del 2025 a oltre 420.000 unità entro il 2030.Con un’autonomia di 497 km, Nuova IONIQ 3 sarà in vendita a partire dal mese di settembre. Il modello è il primo veicolo in Europa dotato di Pleos Connect, la nuova piattaforma di infotainment di Hyundai Motor Group. In India, Hyundai amplierà la propria gamma di SUV, a partire dal lancio di un SUV elettrico completamente nuovo nel quarto trimestre. Adattato al mercato indiano e progettato appositamente per questo Paese, il nuovo modello sarà dotato di un sistema di infotainment di nuova generazione e di tecnologia di guida assistita di livello 2. In programma anche un nuovo SUV di medie dimensioni con motore a combustione interna. Hyundai continua a investire nella filiera locale, con l’obiettivo di approvvigionare internamente il 90% dei componenti dei veicoli in India entro il 2030, avvalendosi di una rete di oltre 1.400 fornitori e oltre 900 ingegneri locali.Sede di stabilimenti produttivi con una capacità di 1,1 milioni di unità all’anno, l’India continuerà a essere un importante polo di esportazione per Hyundai. L’azienda punta a esportare circa il 30% del proprio volume di produzione indiano entro il 2030 verso i mercati del Medio Oriente, dell’Africa, dell’Asia e del Sud America.

– Foto ufficio stampa Hyundai –(ITALPRESS).