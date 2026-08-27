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Champions League 2026/27, oggi il sorteggio alle 18:00 – LIVE

di Roberta Rizzo - 27 Agosto 2026

La Champions League 2026/27 è pronta a entrare nel vivo. Oggi, giovedì 27 agosto, alle 18, il Grimaldi Forum di Monaco ospiterà il sorteggio della prima fase della competizione. L’evento stabilirà gli accoppiamenti del girone unico, formula confermata anche per questa stagione con 36 squadre partecipanti.

L’Italia sarà rappresentata da quattro club: Inter, Roma, Napoli e Como. Le squadre italiane partiranno da fasce differenti e conosceranno le otto avversarie che dovranno affrontare nel corso della prima fase.

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Champions League 2026/27, le quattro fasce

La prima fascia comprende Bayern Monaco, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcellona e Atletico Madrid.

In seconda fascia ci sono Borussia Dortmund, Roma, Sporting Lisbona, Aston Villa, Porto, Manchester United, Bruges, Betis Siviglia e PSV Eindhoven.

La terza fascia è composta da Feyenoord, Lille, Napoli, Lipsia, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Bodo/Glimt e Fenerbahce.

Infine, in quarta fascia figurano Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stoccarda, Como, Lens, Sabah Futbol Klubu, Lask, Viking e Aek Atene.

Il calendario della Champions League 2026/27

La prima giornata si disputerà dall’8 al 10 settembre 2026, mentre la seconda è prevista il 13 e 14 ottobre. Si tornerà subito in campo il 20 e 21 ottobre per il terzo turno. La quarta giornata è fissata per il 3 e 4 novembre, la quinta per il 24 e 25 novembre e la sesta per l’8 e 9 dicembre.

Le ultime due giornate saranno invece nel 2027: il settimo turno si giocherà il 19 e 20 gennaio, mentre l’ottava e ultima giornata è in programma il 27 gennaio.

Come funziona il girone unico

Ogni club giocherà otto partite, affrontando due squadre appartenenti a ciascuna delle quattro fasce. Per ogni fascia è prevista una gara in casa e una in trasferta.

Restano inoltre alcuni vincoli. Non potranno affrontarsi squadre appartenenti allo stesso Paese e ogni formazione potrà incontrare al massimo due club della stessa federazione nazionale.

La novità del sorteggio

Un’altra regola riguarda le sfide già disputate nelle precedenti edizioni. Lo stesso confronto non può essere proposto per tre stagioni consecutive.

Per questo motivo non potrà esserci un nuovo Inter-Arsenal a San Siro, mentre l’incrocio potrebbe disputarsi a Londra. Lo stesso principio esclude un altro Liverpool-Real Madrid ad Anfield, aggiungendo un ulteriore elemento da considerare nel sorteggio di Monaco.

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